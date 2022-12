El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza ha solicitado un pleno extraordinario sobre el proyecto de presupuesto de 2023 al incluir los 24,5 millones de euros de que el Gobierno de Aragón adeudaba del tranvía, pero que se han abonado este ejercicio, hace unos días.

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, y la concejal socialista, Ros Cihuelo, han criticado tanto las formas como el fondo de este proyecto de presupuestos. Por las formas, al incluir en otro año distinto al del pago efectivo la partida de la deuda del tranvía tras la sentencia judicial que obligaba al Ejecutivo autonómico pagarla al Ayuntamiento. Sobre el fondo han esgrimido que los plazos previstos no se cumplirán al conceder cuatro días más de estudio de las enmiendas debido a este concepto y, como en otros ejercicios, no estará aprobado antes de fin de año como recoge el reglamento, han criticado.

En rueda de prensa, Lola Ranera ha indicado que los presupuestos "huelen a electoralismo" y ante esta "falta de rigor e incapacidad del Gobierno de la ciudad, el PSOE solicita el pleno extraordinario, a la mayor brevedad posible, para tener las explicaciones técnicas y solicitar la retirada del proyecto de presupuestos para que se presente otro nuevo y garantizar la "seguridad jurídica a las entidades asociaciones y ciudadanos".

Ranera ha subrayado que el proyecto de presupuesto del Gobierno PP-Cs es "falso, tramposo y maquillado con fin electoral y sin seguridad jurídica".

Retirada

Ha precisado que se pedirá la retirada si no hay explicaciones y ha advertido a la consejera municipal de Hacienda, María Navarro, que no diga que el PSOE busca el retraso en la aprobación de los presupuestos, porque lo único que se pretende es tener un presupuesto que garantice el derecho a realizar aportaciones con rigor", ha puntualizado.

Ranera ha señalado que el reglamento dice se puede convocar un pleno en 15 días y ha informado de que la semana que viene podría ser porque el PSOE está en disposición de acudir y en caso de que las explicaciones que se aporten no convenzan se pedirá la retirada para que, a la mayor brevedad, haya un presupuesto.

El PSOE, ha manifestado la portavoz, no se siente responsable porque el Gobierno de la ciudad saben que tiene que estar aprobado el presupuesto antes del 31 de diciembre y teniendo los votos suficientes por qué no lo tiene hecho a tiempo, ha se ha preguntado.

A juicio del PSOE se debe a que son "incapaces y no son tan buenos gestores como decían porque se revela que la derecha no sabe hacer en tiempo y forma unos presupuestos".

Formas

Lola Ranera ha recordado que el Gobierno de Aragón ha pagado los 24,5 millones de euros de la deuda del tranvía, "que en su día se negó Rudi, pero ahora ha habido una sentencia judicial". Ha recalcado que el presidente de Aragón, Javier Lambán ya anunció, en numerosas ocasiones, que procedería al pago este año y se ha vuelto a preguntar por qué el alcalde, Jorge Azcón, no se creyó que se iba a pagar.

Su impresión es que no se lo creyeron en el Gobierno PP-Cs porque "no les interesaba y querían ingresar más dinero en 2023 con aportaciones de otras administraciones y ahora el presupuesto es irreal porque hay ingresos previstos para 2023 que no estarán al abonarse en este ejercicio".

La concejal del PSOE, Ros Cihuelo, ha comentado que en la partida del ingresos de los 24,5 millones de euros del tranvía ningún técnico ha firmado un informe que avalara que eso era "prudente y riguroso".

Cihuelo ha alertado de que llevar la partida del tranvía a deuda y luego saldarla con remanentes de tesorería solo se podría hacer si fuera deuda a corto plazo, pero lo que supondrá será que el Ayuntamiento se endeudará en 40 millones y se incumplirá las promesas del Gobierno de la ciudad de salir de la tutela financiera porque no se bajará del 75 por ciento de la deuda y "el Gobierno Azcón con su mal hacer endeuda más al ciudadano gratuitamente porque han querido hacerlo así".

Transparencia

Asimismo, Ros Cihuelo ha lamentado que "no se cumple con los criterios de transparencia" cuando se anuncia que se autoemendarán para tener un presupuesto equilibrado".

Aunque se habiliten cuatro días más a los grupos municipales para presentar enmiendas "es imposible mantener el calendario que quiere María Navarro". Ha detallado que es "imposible" cumplir con las 48 horas de plazo que recoge el reglamento para estudiar las enmiendas de otros grupos e informes técnicos.

Se impone el principio de realidad porque además tiene que haber un informe jurídico de cada enmienda, ha estimado. "Se vulneran los derechos de los ciudadanos que pueden alegar y de los grupos municipales y se niega rotundamente la responsabilidad como si fuera esto una guardería".

"No saben gestionar los presupuestos cuando tiene 73 millones más de ingresos de la comunidad autónoma y del Gobierno de España y ahora hay que recalcular el techo de gasto y la ratio de deuda y hacer un nuevo anexo de inversiones y se tendrá que ir a la tutela del Gobierno de Aragón", ha expuesto Cihuelo.