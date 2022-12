La DGA reclama un terreno incluido por el Ayuntamiento de Zaragoza en la operación Romareda

Comienza el partido. El Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón inician el debate sobre la construcción de un nuevo estadio de fútbol en la capital mirándose de reojo. «Ayudaremos a que el proyecto sea legal», exclamó el consejero de Hacienda de la DGA, Carlos Pérez Anadón, tras conocer la modificación del Plan General planteada por el alcalde, Jorge Azcón, por la cual se ampliará la parcela actual del campo de fútbol. El grupo municipal socialista en el consistorio primero votó que sí a la modificación. Acercamiento entre las partes. Luego votaron que no. Se rompió el juego otra vez. Esta misma semana la portavoz del PSOE en el consistorio, Lola Ranera, se reunió con el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, y el tono había cambiado. La música del entendimiento sonaba de nuevo. Este viernes el Gobierno de Aragón ha presentado alegaciones contra la modificación del PGOU planteada por el ayuntamiento por considerar que afecta a suelos de su propiedad. Trifulca en el terreno de juego.

Así podría resumirse la batalla que mantienen el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, sobre el asunto de La Romareda y que este viernes ha entrado en una nueva etapa. Y no precisamente buena. En el último día en el que podían presentarse alegaciones a la modificación del PGOU propuesta por PP y Cs para ampliar la parcela de La Romareda, este viernes 23 de diciembre, la DGA ha presentado una alegación reclamando parte de los suelos que el consistorio pretendía sumar al terreno que actualmente ocupa el estadio municipal.

La modificación del PGOU planteada por PP y Cs supone sumar los suelos anexos al estadio, donde ahora está el edificio del Cubo y la antigua Gerencia de Urbanismo, a la parcela del campo. Así se facilitaría la construcción de un edificio más grande. Además, se añadían al estadio 20.500 metros cuadrados de usos terciarios (oficinas, tiendas, hoteles y restaurantes) que permitirán, o permitirían, hacer rentable la explotación del cambio y recuperar así la inversión inicial para financiar la renovación de esta vetusta infraestructura.

Hasta ahora, nadie había puesto pegas con respecto a la modificación. Ni el PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, que el martes se reunió con Serrano (Cs), había reparado en ninguna falla de tipo legal, sino que sus dudas con el proyecto del nuevo estadio se basaban en cómo iba a cederse el suelo y cómo, quién y a cambio de qué iba a explotar la nueva Romareda. Pero el Gobierno de Aragón ha esperado al último día en el que el podían presentarse alegaciones al cambio en el PGOU para hacerlo.

¿Y qué es lo que reclama exactamente el Ejecutivo de Lambán? Que parte de los suelos que se suman a la parcela del estadio son suyos. Concretamente, 3.620,07 metros cuadrados en los que hasta ayer nadie había reparado. O sí, puesto que a lo mejor a esto se refería el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón, cuando dijo aquello de que ayudarían a que el proyecto «fuera legal».

El conflicto, de índole técnica, es el siguiente. Según la modificación del PGOU planteada por los técnicos del ayuntamiento, los suelos que ahora reclama el Gobierno de Aragón fueron cedidos al consistorio. En 2014, la dirección general de Patrimonio de la DGA inició los trámites para transferir estos suelos, calificados como viario, al ayuntamiento. Este, en 2016, aceptó la recepción de esos metros cuadrados. Pero ahora el Ejecutivo autonómico apunta que la dirección general de Patrimonio lo que hizo es informar de que se iba a llevar a cabo la cesión de los suelos, pero que el Consejo de Gobierno jamás lo acordó, por lo que la donación gratuita de este viario jamás se ha llegado a materializar.

Además, apunta la DGA, esos 3.620,07 metros iban a cederse con el uso calificado como viario, es decir, aceras y espacio abierto, pero no como aprovechamientos terciarios, que resultan lucrativos, es decir, de los que se puede obtener un ingreso. Así, considera el Ejecutivo autonómico que el ayuntamiento no puede hacer uso de esa parcela con la que pretenden ampliar la de La Romareda.

La RFEF mira de reojo a Zaragoza

No parece casualidad, asimismo, que esta alegación venga de la dirección general de Patrimonio, que depende de la consejería de Hacienda del Gobierno de Aragón, al frente de la cual está Pérez Anadón. Quien fue responsable de Urbanismo con el PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Fuentes del Gobierno de Aragón aseguran la alegación presentada es «un procedimiento puramente administrativo, que en ningún caso paraliza el proyecto de la Romareda» y que el único objetivo es defender el patrimonio de la comunidad «como es la obligación de cualquier gobierno». «Por supuesto, el Gobierno de Aragón está dispuesto a llegar a un acuerdo», afirman desde la DGA.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Zaragoza, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, pronosticó que las alegaciones no tienen «visos de prosperar» y lamentó también las formas del Ejecutivo de Lambán, que no había reclamado hasta el último día ningún suelo.

La pugna por este terreno llega en un momento además en el que el ayuntamiento y el Ejecutivo de Lambán están tratando de cerrar un orden del día para la próxima reunión bilateral entre ambas administraciones. Y a golpe de alegación, el Gobierno de Aragón parece haber forzado que La Romareda, ese gran tema en el que jamás existió un consenso real, esté encima de la mesa. Y todo con la Federación Española de Fútbol mirando de reojo para elegir las ciudades candidatas para albergar sedes del Mundial de 2030. Y quedan aún cinco meses para las elecciones.