Los ‘cacahuetes’ y Embarcadero, debates previos a la bilateral

Las relaciones entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza no pasan por su mejor momento. Mas bien se encuentran más distanciados que nunca. Y no se prevé que vaya a haber muchos acercamientos ahora que el alcalde de la capital, Jorge Azcón, ha confirmado que tratará de arrebatarle a Javier Lambán la presidencia de la comunidad. Sin embargo, el consistorio prevé citar al Ejecutivo autonómico en enero para la que será la tercera reunión bilateral entre ambas instituciones.

En el día de ayer, antes de que se supiera que el Gobierno de Aragón había presentado alegaciones sobre la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, el ayuntamiento envió a la DGA su propuesta de temas a tratar en las reuniones técnicas previas a la bilateral.

Dos de ellas tendrán lugar la semana que viene y serán las relativas a Hacienda, Servicios Públicos y Urbanismo. Este último apartado es el que más desavenencias públicas ha generado entre ambos Gobiernos y todavía quedan por resolver algunos asuntos en esta materia de la última reunión bilateral, celebrada en noviembre de 2021, como la permuta de los terrenos de la calle Embarcadero.

El consistorio debe todavía ofrecerle al Gobierno de Aragón una parcela que el Ejecutivo autonómico considere adecuada a cambio de la de la calle Embarcadero, que se quedará el municipio para que los vecinos de Casablanca puedan seguir utilizando ese suelo como aparcamiento.

Así, el tema de la calle Embarcadero es uno de los que se tratarán en esas reuniones técnicas, pero no será el único en materia de Urbanismo. El ayuntamiento también quiere tratar de acordar con Lambán la forma en la que se encajará el proyecto residencial de los cacahuetes de la Expo en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En estos edificios sin uso la DGA quiere construir alojamientos de alquiler para jóvenes, pero según el planeamiento urbanístico no podrán ser considerados vivienda. El ayuntamiento también quiere debatir sobre otros proyectos impulsados por el Gobierno de Aragón, como las naves logísticas en los suelos de la antigua Universidad Laboral, una iniciativa a la que el consistorio ha presentado alegaciones.

El ayuntamiento, gobernado por PP y Cs, también quiere tratar de cerrar un acuerdo sobre el nuevo fondo aragonés de financiación municipal que, según lamentan desde el consistorio, recorta la dotación que Zaragoza debía recibir por parte del Gobierno de Aragón según la ley de Capitalidad.

El equipo de Jorge Azcón también reclamará que el Gobierno de Aragón aumente la inversión en la capital en materia de depuración y saneamiento de las aguas y tratarán de firmar un nuevo convenio para que la DGA se comprometa al sellado definitivo del vertedero de Torrecilla de Valmadrid.

Asimismo, el consistorio quiere que el Ejecutivo autonómico aclare si revertirá algo del nuevo impuesto a los vertederos de lo que tendrá que recaudar y pagar el Ayuntamiento de Zaragoza.

No obstante, el gran tema, se incluya o no en el orden del día, será el de La Romareda, un asunto por el que el PSOE y PP-Cs llevan tiempo tirándose de los pelos. Cuando se celebre la bilateral, que todavía no tiene una fecha fijada, se producirá también la primera imagen de Lambán y Azcón juntos desde que el líder del PP anunció que se presentaría a las elecciones autonómicas.