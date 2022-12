Fernando Rivarés, de Podemos: "No se puede pedir confluencia cuando se pierde el respeto"

¿Cuántos concejales aspira a conseguir Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza?

Yo encabezo un proyecto que quiere gobernar y a ser posible siendo la mayoría en el Gobierno. Lo digo muy en serio. Al final un partido político se constituye para cambiar la sociedad y cambiar la vida de la gente se consigue desde el Gobierno, que es donde se manejan los presupuestos y donde se manejan los decretos y las normativas.

¿Y lo ve fácil?

Sí.

Ah, ¿sí?

A ver, las campañas electorales y las elecciones no son ni fáciles ni difíciles. Al final todo depende de lo que la gente decide poner en la urna, y eso es sagrado. Entonces yo no creo que sean fáciles ni difíciles, dependerá de muchas cosas y entre otras de lo que seamos capaces de contarles. Tengo la convicción de que somos el único grupo ahora mismo que tiene público un programa que es muy ambicioso y muy transversal. Tenemos un plan diseñado de movilidad metropolitana, tenemos diseñado un plan sobre el ruido, sobre la limpieza…Y todo esto que digo no es un proyecto solo de izquierdas, es un proyecto transversal para todo el mundo, porque todo esto cambia a mejor la vida de todas las personas.

Ha pronunciado una de las palabras mágicas dentro de la izquierda, la "transversalidad". Cuando Errejón salió del partido parece que se le dio de lado a este concepto.

No. Podemos nunca ha dejado de ser transversal porque entiende desde un principio que un proyecto transformador necesita de mayorías. Y las mayorías sociales no tienen por qué ser hoy las que fueron ayer. Sí, mantenemos la transversalidad, que no es que la recuperemos. Es esencial para nosotros.

Usted es candidato en estas elecciones después de un mandato complicado por el covid, con la derecha al frente del ayuntamiento después de muchos años y tras haber estado en el Gobierno de la ciudad con ZeC (2015-2019). ¿Cuándo y por qué decidió presentarse a las primarias de Podemos para las elecciones municipales?

¿Te digo la verdad? En realidad yo no lo pensé. En realidad fueron muchas compañeras y muchos compañeros que me dijeron que debía, en imperativo, ser el candidato. Lo hablé con mi pareja y mis amigos y pensaron lo mismo. Así que lo medité y me presenté. Hubo mucha gente que me lo pidió y que me apoyó si tomaba esa decisión. Yo soy activista desde los 15 años, tengo 52, el día de las elecciones cumpliré 53 y creo que el mejor modo de cambiar la vida de la gente es gobernando.

Aquí la hemeroteca le juega en su contra. “Yo tengo un cargo, no una carrera política. Como mucho debe de durar ocho años y luego buscarse la vida como todo el mundo”, dijo usted en una entrevista en este periódico en 2018. Ya lleva casi ocho años como concejal y va a por cuatro más.

Sí, pero eso no ha cambiado. El código ético de Podemos habla de un máximo de mandatos de 12 años si en el tercer mandato hay una mayoría que te avala, que es lo que ha pasado.

Pero usted dijo ocho, no doce.

Yo dije ocho, ocho como máximo que es lo que debería, no dije deber. No es un cambio de posición, es que en mi partido el código ético marca 12 años máximos y como se me pide que me presente y me avala la mayoría no hay ninguna contradicción. De hecho fíjate, a mí Yolanda Díaz me parece una ministra magnífica y lleva 20 años en cargo público. Alberto Garzón, que es ministro, lleva 12 años en cargo público. Nuestro código ético marca 12 y no serán más, pero cuando dije eso en 2018 lo pensaba y no hay ninguna contradicción ahora. Me avala una mayoría en unas primarias. Otra cosa es cuando se funciona a dedo.

En las primarias de ZeC ha votado más gente que en las de Podemos. No sé si teme que, como en 2019, ZeC quede por encima de Podemos en cuanto al número de concejales.

No. Para nada. No va a ocurrir y además es que creo que intentar equiparar las personas que participan en las primarias con un resultado electoral es absolutamente incorrecto. Una cosa son los electores en las urnas y otra el hipermilitante que forma parte de una organización y que vota en una primarias. Y, muy importante también, en nuestro caso había una candidatura municipal que yo encabezaba y en las primarias se debía avalar o no al candidato y recolocar la lista que ofrecíamos. En el caso de ZeC había tres opciones: la lista de Izquierda Unida o del Partido Comunista, que es la que ganó, estaba la de Municipalistas y una independiente. No tiene nada que ver la cantidad de gente que te vota en unas primarias con la que te vota en unas elecciones.