Una mujer de 35 años, C. F. C., resultó herida este lunes al ser atropellada por un autobús urbano en la avenida de Madrid de Zaragoza. No ha trascendido la gravedad de las heridas, pero la Policía Local ha informado que debió ser trasladada a un centro hospitalario.

El atropello sucedió poco antes de la cuatro de la tarde a la altura del número 31 de la citada avenida. El conductor del autobús, J.M.D., de 60 años de edad, se sometió a la prueba de alcoholemia, arrojando un resultado de 0,00 mg/l de aire espirado. Por el momento se desconocen las circunstancias del accidente, que se están investigando. En la capital aragonesa se han producido varios atropellos de estas características en los últimos meses. En concreto, en noviembre se acumularon en la ciudad tres accidentes graves en apenas 15 días, con dos víctimas mortales: una mujer de 69 años arrollada en Clavé y un niño de 14, atropellado en el cruce de Vía Ibérica con Argualas.