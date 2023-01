El rey Felipe VI ha revolucionado la jornada del miércoles de los 450 alumnos del IES Ramón y Cajal de Zaragoza, donde ha acudido esta mañana a entregar el premio Escuela del Año de la Fundación Princesa de Gerona. Poco después de las 11 de la mañana y alertados por los aplausos de una veintena de personas que esperaban en la calle Pignatelli al monarca, las autoridades, encabezadas por la ministra de educación, Pilar Alegría, y el presidente de Aragón, Javier Lambán, recibían al Rey.

Nada más entrar al centro, Felipe VI, Lambán y Alegría han visitado el lema que rige la filosofía del centro y que preside la zona común: 'Igualdad, inclusión e innovación'. Felipe VI ha saludado y se ha interesado por la convivencia y la acogida que hace el centro a los nuevos alumnos.

Este ha sido el primer acercamiento al instituto, que ha continuado con la actuación de una veintena de alumnos que han realizado una figura de gimnasia acrobática en el patio, 'el coliseo'.

Bachata Abou, Leonardo Noriega, Eloy Sherryff y Daniel Sánchez han sido cuatro de los estudiantes de 1 de Bachillerato que han prestado su cuerpo para formar 'el coliseo'. "Nos ha dicho que éramos los protagonistas", porque representamos a los alumnos que han participado en la actividad, ha dicho Sánchez. El joven acaba de llegar al centro este curso y ya destaca la buena convivencia que hay en el centro, uno de los puntos por el que se ha hecho merecedor del galardón. "Es como una familia", ha dicho, una idea en la que también ha incidido Sherryff, neozelandés, quién ha reconocido que es "muy diferente al que estaba".

Abou y Noriega, ambos venezolanos, son ya veteranos porque este es el tercer curso que estudian en el Ramón y Cajal. "Me siento increíble en el instituto", ha señalado Noriega, quién ha reconocido que "nunca había visto una persona tan importante de cerca". De su experiencia con el Rey, Abou ha explicado que el monarca no ha hablado mucho, pero ha preguntado por los nuevos. Él, que ya lleva tres años en el centro, da gracias por estudiar aquí ya que es un instituto "súper acogedor, que me ha hecho vivir experiencias únicas como una excursión a la nieve".

En su visita, el Rey ha recorrido las aulas de costura y lavandería, el aula de música, el laboratorio de ciencias y el huerto, para llegar hasta el gimnasio donde han acudido poco después del mediodía. Allí ha entregado el galardón, que han recogido de manos del rey, Guillermo Sánchez, director del centro, y dos alumnos, Fatoumata Sillah y Roy Bustillo, alumnos de 4 de la Eso Agrupado.

El premio consiste en una escultura del premio nacional de Artes 2017, Juan Zamora, que representa un libro abierto de bronce con patina de pizarra, y también la filosofía abierta que cada día el instituto traslada a las aulas y a la educación, q se resumen el las palabras Innovación, inclusión e igualdad, pero también "ilusión" tal y como ha recordado antes de la entrega Sandra Camos, directora de la Fundación Princesa de Gerona.

El presidente de la institución, Francisco Belli, ha aseverado que España debe "aspirar a la medalla de oro de las Olimpiadas pero también de la educación", mientras que el director del centro ha definido la educación como "acción, evolución y revolución", debe servir como "vehículo de progreso y crisol del pensamiento crítico". Además, con tono de humor, y dirigiéndose al monarca le ha dicho que para el centro el 11 de enero es 6 de enero y aunque "no os llamáis Melchor Gaspar y Baltasar y no habéis dejado una bici en el árbol de los deseos, con su presencia ha traído visibilidad, solidaridad y compromiso con la educación".