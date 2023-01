La popular marca de ropa Bimani tendrá una tienda en Zaragoza en el futuro más inmediato. Así lo ha confirmado su CEO, la diseñadora Laura Corsini, a través de su perfil de Instagram, aunque todavía no ha dado más detalles que los que ha esbozado en los stories de esta red social, donde se puede dar por hecho que la ubicación definitiva estará en la calle Francisco Vitoria (o su entorno) de la capital aragonesa.

El origen de su línea de moda se remonta al verano de 2012 bajo el nombre de Biombo 13. Entonces, Corsini tenía 22 años y acababa de concluir Administración y Dirección de Empresas en ICADE para empezar Diseño de Moda en Marangoni, en París. Una década después, ha revolucionado el mundo de la moda, llegando a vestir a gran parte de la jet set española y a caras tan conocidas de la política como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o la ministra de Igualdad, Irene Montero.

"Desde hace 7 años, cuando vendíamos aquí [por Zaragoza] en una tienda multimarca supimos que sería una de las primeras zonas en las que abriríamos", ha escrito la madrileña en sus publicaciones. En ese momento, ha reconocido, su marca era la que más vendía. A día de hoy, Bimani tiene tiendas físicas en Madrid (2), Barcelona (1) y Valencia (1) aunque la diseñadora ya tiene en mente abrir más en otras ciudades, además de la capital aragonesa, aunque tampoco ha querido desvelar más detalles.

Un crecimiento exponencial

Corsini ha hecho este anuncio después de visitar Zaragoza, donde ha comido en un popular restaurante de la zona. "Me ha encantado el ambiente, las tiendas, los restaurantes y la gente", ha reconocido la empresaria. La elección del local donde desplegará sus conjuntos ha sido amor a primera vista, aunque no lo ha visitado personalmente. Han sido dos personas de su confianza las encargadas de estar presentes físicamente allí. "No lo pensamos más de 5 minutos", ha dicho.

Corsini ha vivido en este tiempo un crecimiento exponencial hasta convertirse en un referente en el mercado de moda diaria y para invitadas con precios altos pero asequibles para lo habitual en este tipo de eventos. En este contexto, Bimani viene para introducirse en un mercado que cuenta con una oferta limitada en Zaragoza y donde pretende luchar por colarse entre las favoritas también entre las zaragozanas.