Natalia Chueca, candidata del PP en Zaragoza: "Estamos abiertos al talento de los concejales de Cs"

¿Cuándo supo que iba a ser la candidata del PP al Ayuntamiento de Zaragoza?

El lunes por la mañana me pidieron que acudiese a la sede y fue cuando Jorge (Azcón) me dijo que quería que fuese yo la candidata. Ha habido muchas especulaciones pero hasta el lunes no tuve la confirmación.

¿Tenía la sospecha de que podía ser usted? ¿Ha valorado otras posibilidades?

Cuando empezaron las especulaciones me plantee la opción y he estado meditando sobre si quería asumir este reto, que me parece apasionante. Es verdad que pensé sobre si me sentía con fuerzas y con el ánimo de acometerlo si finalmente Jorge me elegía a mí, y así ha sido.

¿Qué tiene usted que no tiene María Navarro, el que ha sido el relevo natural de Azcón durante años?

Esa pregunta no es para mí. Eso habría que preguntárselo al presidente del partido, que es quien ha tomado la decisión. Yo creo que María es una excelentísima candidata, compañera y profesional política. He aprendido mucho con ella.

¿Les ha distanciado este mes de especulaciones entre las dos?

No. Formamos parte de un equipo donde hay distintas piezas y distintos roles, así es como lo hemos vivito. Las dos estamos al servicio del partido y del presidente.

¿Peleará para que esté en tu equipo?

María es muy válida y ha demostrado que ha sido capaz de dar la vuelta a una situación que nos encontramos en el ayuntamiento, que estaba totalmente arruinado, y sería un privilegio que pudiese trabajar conmigo en los próximos cuatro años.

No lleva ni cuatro años en política. Este ascenso tan rápido ha generado recelos dentro del partido. ¿Tiene esa sensación?

No, siento el apoyo del partido. Desde el primer día me acogieron con los brazos abiertos y como si llevase toda la vida en el partido.

Dijo que Azcón deja el listón muy alto. ¿Su legado le genera presión?

Jorge Azcón ha sido el mejor alcalde de Zaragoza. En solo tres años y medio ha conseguido desbloquear proyectos que llevaban paralizados años y años, que eran promesas de los gobiernos de izquierdas que nunca se habían materializado, y ha conseguido poner las cuentas en orden. Claro que deja el listón muy alto, pero para mí ha sido un gran mentor y vamos a trabajar juntos para que él, como presidente del Gobierno de Aragón, y yo como alcaldesa de Zaragoza, podamos poner en marcha con mayor rapidez y mayor velocidad proyectos pendientes.

Se afilió al partido después de asumir el cargo de concejala. ¿Ha votado siempre al PP?

Siempre, también en los momentos en los que había más problemas. Siempre me he sentido muy vinculada a los principios del PP, desde joven.

"Sería injusto que se me responsabilizará de una huelga que depende de la negociación de unos trabajadores y una empresa" Natalia Chueca - Candidata del PP en Zaragoza

En su discurso como candidata anunció que va a continuar con el proyecto transformador de Azcón, pero ¿qué Zaragoza quiere Natalia Chueca?

Yo quiero una Zaragoza donde se generen oportunidades y talento. Para eso hay que invertir y mejorar la movilidad sostenible, atraer inversión y proyectos de innovación. Lo hemos conseguido con Becton Dickinson, Saltoki o el hospital de Quirón, pero estamos plantando las semillas para generar nuevas oportunidades de los serán las profesiones del futuro. Zaragoza tiene que ser una de las ciudades referentes en el sur de Europa y por la ubicación estratégica lo tenemos que conseguir. La ciudad ha estado muchos años dormida. Desde 2008 hasta 2019 ha sido un desierto en inversiones.

¿Cuáles son los principales retos?

Lo iremos viendo. El reto principal es llegar a 2030 siendo una ciudad climáticamente neutra. Haber entrado en esa misión nos va a permitir que vengan inversiones a Zaragoza y que vengan fondos para crear nuevos modelos que se acabarán exportando a otras ciudades europeas. También tenemos que experimentar y probar lo que será el modelo de ciudad de la siguiente generación. Ya lo estamos viendo con la movilidad autónoma y estamos experimentando y mejorando el reparto de última milla con robots y drones. Proyectos piloto que atraen a nuevas empresas.

Estos cuatro primeros años en política no han sido fáciles para usted. Ha tenido que lidiar con una huelga de parques, otra del tranvía y la más difícil, la del bus.

Las huelgas se producen con más facilidad en las empresas que trabajan con la administración y suelen convocarse cada vez que se negocia el convenio. En Zaragoza y, sobre todo, en la contrata del bus es una costumbre histórica. Llevamos más de 30 años sufriéndolas y cada vez que se negocia un convenio colectivo se secuestra a la ciudad. La ley nacional que tenemos en materia laboral no da más herramientas, las partes se tienen que poner de acuerdo.

¿Cree que la ciudadanía va a tener en cuenta a la hora de votar que usted ha estado al frente de la huelga más larga en el autobús urbano?

Yo creo que no porque el electorado valorará la capacidad que he tenido de impulsar proyectos y gestionar los servicios públicos en aquello que depende de mí. Los ciudadanos tendrán que evaluarme por haber sido capaz de haber conseguido que los jardines estén mejor que cuando nos los encontramos, por el nuevo contrato de limpieza, por haber renovado la flota de autobuses, o por proyectos como el Bosque de los Zaragozanos y Zaragoza Florece. Por aquellos proyectos que yo he podido impulsar y que están en mi mano, pero sería injusto que se me responsabilizará de una huelga que depende de la negociación de unos trabajadores y una empresa.

Le han encasillado como “la concejala de las flores”. ¿Le molesta?

No. Yo creo que a los ciudadanos les encantan las flores. Lo que no entiendo es que cuando llegué no hubiera ni una flor en esta ciudad. No tenía sentido.

El día de su presentación como candidata centró sus críticas en Lambán. Su discurso fue más político y más duro que los que le habíamos escuchado hasta ahora. ¿Ha nacido una nueva Natalia Chueca?

Una nueva Natalia candidata sí que hay, porque obviamente hasta ahora hablaba de Servicios Públicos y Movilidad y ahora tengo que hablar de todo el ayuntamiento. Uno de los principales problemas que ha tenido el ayuntamiento es que muchos proyectos que son de justicia para los zaragozanos están bloqueadas por parte del Gobierno de Lambán. Hay que revertir esta situación y la única forma es que Jorge Azcón sea el próximo presidente del Gobierno de Aragón y yo la alcaldesa de Zaragoza para que podamos trabajar conjuntamente y que Zaragoza sea el motor de todo Aragón.

¿Qué asuntos ha frenado el Gobierno de Aragón?

Es una injusticia que Zaragoza aporte 100 millones de euros del impuesto del IMAR y que el Gobierno de Aragón no revierta ese dinero, de manera que la ciudad tiene que hacer sus propias inversiones para la depuración de las aguas. Seguimos teniendo pendiente desde hace años el sellado del vertedero de Torrecilla de Valmadrid. O, por ejemplo, en financiación. Lambán se presentó a las elecciones de 2019 diciendo que iba a modificar la Ley de Capitalidad para que Zaragoza recibiera 50 millones de euros al año. Lejos de eso, ha modificado lay normal para reducir en más de dos millones lo que nos correspondería y dejarlo en 8. Ahora me siento en la obligación de empezar a denunciar estas cuestiones. Si fuesen justos con Zaragoza no tendría que hablar del señor Lambán.

Si usted es alcaldesa y Azcón presidente del Gobierno de Aragón, ¿le reclamará esos 50 millones al año?

Los 50 millones eran parte del programa del señor Lambán y una promesa que no ha cumplido. Yo ahora mismo no he hecho esos números, pero lo que sí que sé es que Zaragoza está asumiendo 100 millones de euros en competencias impropias y que habrá que evaluar la situación para que sea más justo, porque ahora no lo es. En Aragón en estos años se han perdido muchas oportunidades que no deberían haberse perdido, como los Juegos Olímpicos de Invierno, la fábrica de baterías y la Agencia Aeroespacial en Teruel.

Dice que el PP “es libertad, progreso y moderación”. ¿Intenta captar el voto de centro?

El PP es un partido transversal y eso el presidente Feijóo lo ha dejado muy claro. Si queremos gobernar con mayoría absoluta tenemos que ser ese partido cobijo de todos aquellos votantes de centro que se sienten huérfanos de sus partidos tradicionales y que ven al PP como la única alternativa para echar a Pedro Sánchez del Gobierno de España y a Javier Lambán del de Aragón.

¿Es usted más de Ayuso o de Feijóo?

Yo soy de todos y de Jorge Azcón.

¿Quiénes son sus referentes políticos?

Jorge Azcón, Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno, que creo que ha hecho un grandísimo trabajo en Andalucía. También me parece que Isabel Díaz Ayuso es muy buena en según qué cuestiones. En el PP lo bueno es que tenemos perfiles muy variados y con experiencia para resolver los problemas de los ciudadanos y mejorar su calidad de vida.

¿En qué cuestiones es buena Isabel Díaz Ayuso?

A mí lo que me gusta de Ayuso es que consiguió una mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. Esos resultados la avalan.

Se quedó cerca, no consiguió la mayoría.

Ha conseguido muy buenos resultados, igual que Juanma Moreno. Cuando un político consigue el aval de las urnas no se puede cuestionar.

¿Tiene usted intención de hablar con miembros de Cs para que formen parte de su equipo? ¿Le gustaría que Sara Fernández, por ejemplo, estuviera en su equipo?

Ahora estamos en un momento en el que tenemos que dejar que nuestros compañeros de Cs, con los que hemos gobernado con respeto y lealtad, sean los que decidan por sí mismos. Pero nosotros estamos abiertos a todo el talento de Cs y su experiencia. Y en un proyecto continuista todo el mundo será bienvenido. Ellos son los que tienen que decidir, pero nosotros no vamos a desperdiciar el talento, como ya ha dicho mi presidente (Azcón) en varias ocasiones.

¿Cómo le gustaría que fueran esas listas?

Vamos a tener que tener perfiles con gran capacidad de gestión y capaces de resolver los problemas de la gente. Nos quedan cinco meses, así que de momento vamos a seguir trabajando como equipo de Gobierno.

¿Con quién se sentiría más cómoda gobernando?

Yo quiero conseguir la mayoría absoluta. Hemos hecho muy buen trabajo en estos cuatro años y podemos conseguirlo. A partir de ahí ya veremos, según como queden los números. En estos momentos no quiero contemplar otra posibilidad.

Vox la define como la consejera de “la inmovilidad” porque no está conforme en sus políticas, como la limitación del uso del coche privado. ¿Ve posible el pacto?

Vox es responsable. Ha sido un partido que ha estado a la altura, dando su apoyo en la investidura y en los presupuesto. Nos han permitido gobernar y, aunque con un posicionamiento diferente, han estado en los temas estratégicos. Es que la alternativa es Lola Ranera, es la izquierda, y eso lo saben.

¿No cierra las puertas a un acuerdo con Vox?

Voy a trabajar para conseguir mayoría absoluta. Es lo que quiero.

"Tenemos que seguir avanzando para crear más espacios peatonales y lo haremos de la mano de Vox o sin ellos" Natalia Chueca - Candidata del PP en Zaragoza

¿Cómo se define políticamente?

Soy de corte bastante liberal, con la visión de que los políticos estamos para mejorar la vida de los ciudadanos. Estoy convencida de que no puede ser de otra forma, no estamos para calentar sillones ni estar toda la vida pensando en beneficio propio.

Si revalida la Alcaldía, ¿qué proyectos impulsará?

La Romareda es uno de los proyectos estratégicos que tenemos que cerrar. No podemos dejar escapar la oportunidad. Tenemos otros tantos pondremos en marcha pero llevo 48 horas como candidata y entenderás que no he elaborado el programa.

¿Rescatará el proyecto de la línea 2 del tranvía?

No, porque hay otras alternativas para mejorar la movilidad. Tenemos que perder el estigma de los gobiernos de izquierdas, que primero decide lo que quieren, se necesite o no. Debemos mejorar la movilidad y para eso hay que estudiar las necesidades y qué soluciones son posibles. A lo mejor no hay una única, como la línea 2.La reordenación de las líneas está pendiente y no se ha podido hacer por las consecuencias de la pandemia, pero hemos demostrado nuestra ambición con el mayor proyecto de la electrificación de autobuses. Pocas ciudades lo han hecho de una forma tan rápida.

¿Cómo será esa reordenación?

Se plantea desde el punto de vista técnico. Estamos estudiando los movimientos que tiene la ciudad en el transporte público y privado para ver cómo se mueve toda la ciudadanía y cuáles son sus necesidades. A partir de ahí se estudia cómo combinan con las líneas actuales, que tienen que ser más eficientes. La de ahora es heredada, con rutas largas, por calles que no son principales y que no deberían tener autobuses. Se va a buscar la eficiencia para que sean más directas, se eviten las duplicidades y que en dos transbordos como máximo puedas estar en cualquier punto de la ciudad. Tenemos que mejorar su eficiencia y la velocidad comercial sin trastocar la movilidad de la capital.

¿Habrá una línea de bus este-oeste?

El estudio está muy avanzado. Ahora estamos con la licitación del nuevo contrato de autobús y hay alternativas que no pasan por una línea este-oeste de tranvía.

¿Cuándo se licitará el contrato de autobús?

Tenemos tiempo, pero seguramente habrá que prorrogarlo algunos meses entre que se licita, se adjudica y entra en vigor el nuevo.

¿Qué plantea para desatascar los suelos del Portillo?

No he tenido tiempo para analizar estos temas, ni me voy a inventar nada. Yo cuento con un equipo, cada uno con su área, y primero tengo que conocer su visión.

¿Seguirá con el plan calles y plazas de Azcón?

Sí, porque la ciudad lo necesita. Es la herencia recibida de los 16 años de izquierdas en los que no se invirtió nada. La principal función de un ayuntamiento son las competencias municipales básicas, como los servicios públicos, la gestión de las calles, de las infraestructuras y el urbanismo. Es necesario que nuestra ciudad tenga unas calles dignas y quedan muchas por mejorar. Son básicos que estaban sin hacer.

¿Qué plantea para el entorno de Pignatelli-Zamoray? ¿Cree que tiene un problema de seguridad?

Sí. Hemos hecho un gran esfuerzo comprando solares y tenemos que seguir trabajando en esta zona para mejorar su seguridad y hacer un plan integral. En este tiempo se ha hecho un buen trabajo desde Urbanismo, pero tenemos que seguir trabajando para revitalizar esa zona.

Vox forzó al Gobierno de PP-Cs a renunciar a las supermanzanas. ¿Recuperará este modelo?

Tenemos que seguir avanzando para crear más espacios peatonales y lo haremos de la mano de Vox o sin ellos. Cuando llegue el momento se abordará pero está claro que los ciudadanos, después de la pandemia, le dan más importancia a la calidad de vida y se mueven más andando, en bici o en patinete.

¿Cómo se va a conseguir que Zaragoza sea una ciudad climáticamente neutra en siete años?

La movilidad es el 35% de las emisiones y con toda la transformación de las flotas vamos conseguir un gran impacto. Trabajaremos para que el resto de elementos de la movilidad lo sean y estamos impulsando proyectos en energía, otro de los grandes ejes, y para eso se ha trabajado en un plan integral y se han dado los primeros pasos para crear las primeras comunidades energéticas. El siguiente reto en el que vamos a trabajar va a ser en la mejora de la eficiencia energética de las viviendas.

¿Qué zona de bajas emisiones se plantea? El impacto de la provisional va a ser mínimo.

La que los zaragozanos quieran. Hemos planteado una provisional para no crear problemas porque tenemos que reducir las emisiones pero haciéndole la vida fácil a los ciudadanos. Tenemos que ver cómo se va interiorizando la actual, cómo se acostumbran todos los agentes que tienen que interactuar para ver si estamos preparados para ampliarla. Hay muchas herramientas para mejorar la calidad del aire.

Si es alcaldesa, ¿bajará los impuestos?

Mi objetivo será seguir reduciendo los impuestos. Ese mantra de la izquierda de que hay que recaudar más impuestos para mejorar los servicios públicos no es verdad. Hay que intentar que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos y a la vez mejorar los servicios públicos con mejor gestión. En el Gobierno de Aragón tenemos un clarísimo ejemplo. Somos la comunidad autónoma con impuestos más altos y no es sinónimo de que tengamos los mejores servicios porque, según el Ministerio de Hacienda del PSOE, estamos a la cola en inversión en Sanidad, Educación y en Gasto Social, entonces, ¿para qué somos la comunidad con mayores impuestos? Eso no pasa en otras gobernadas con el PP.