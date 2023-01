Sara Fernández, vicealcaldesa de Zaragoza, "decepcionada" con el resultado de las primarias en Cs

Ciudadanos afronta este fin de semana unos días trascendentales para el futuro de la formación. El partido celebra la asamblea que tratará de refundar el partido una vez que los afiliados han elegido a Adrián Vázquez, apoyado por Inés Arrimadas, para liderar la formación naranja. No obstante, el resultado de las primarias, en las que no votó ni la mitad del censo, por el momento no está sirviendo para calmar los ánimos en un partido en pleno proceso de desintegración.

«En mi caso los resultados han supuesto una decepción», aseguró este viernes la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, que ostenta el cargó público de Cs con más relevancia en la comunidad. «Yo he sido crítica con la ejecutiva anterior y en la lista que ha ganado las primarias hay mucha gente que repite», lamenta Fernández. La vicealcaldesa, integrada en la corriente crítica Somos Cs, aseguró también que ante «la decepción» no acudirá a la asamblea, que se celebra este fin de semana en Madrid. Eso sí, asegura Fernández, todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro. Guasp marca el nuevo rumbo de Cs: ni socios preferentes ni consignas de pactos Así, aseguró, esperará a que acabe la asamblea para conocer cómo se definen los estatutos, la estrategia y el proyecto de la refundación del partido. «Cuando pase tomaré decisiones», dijo en referencia a su futuro. En los pasillos del ayuntamiento ya se comenta su posible marcha a las listas del PP. Por su parte, la concejala Carmen Herrarte aseguró tras la celebración de las primarias que en estos momentos su único objetivo es la gestión de su área en el Ayuntamiento de Zaragoza, en la que lleva Economía e Innovación. «Estoy volcada en mi trabajo por la ciudad, que es la razón por la que me eligieron los ciudadanos. Ayer (por el jueves) estuve trabajando hasta las 11.30 de la noche para que la ciudad tenga presupuestos, y eso es en lo que he estado», afirmó la edila naranja. Herrarte dejó los cargos Herrarte sigue en el partido pero dejó los cargos orgánicos y su puestos en la directiva tras las desavenencias mantenidas con el coordinador de la formación naranja en Aragón, Daniel Pérez Calvo. «Sobre temas orgánicos del partido no me voy a manifestar ahora, estoy centrada n mi trabajo, en mes y medio veremos. Pero deseo que les vaya bien en todos los proyectos», afirmó Herrarte en una frase que suena también a despedida. «Las elecciones para mí están muy lejos –continuó la concejala–, quedan cinco meses y yo voy a seguir trabajando por la ciudad hasta el último día». Tanto Herrarte, como el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, son nombres que también suenan para integrarse en las listas del PP en el ayuntamiento que encabezará Natalia Chueca.