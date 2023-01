Pese a la borrasca Gérard, la única precipitación que este martes hubo en la plaza de San Pablo, en el popular barrio zaragozano de El Gancho, fue el agua bendita. Cientos de zaragozanos se acercaron con sus animales de compañía a las puertas de este templo para que, como ya es tradición, el párroco Santiago Fustero, les mojara con su hisopo junto a una talla de San Antón, el protagonista protector, que antes procesionó por las estrechas calles de este barrio. No hubo arca de Noé este año, el exotismo de iguanas, tortugas, serpientes o serpientes (este 2023 es el animal del Año Nuevo Chino) estuvo ausente, aunque sí llenaron la iglesia y la plaza perros, gatos y Chenoa, la burra de la huerta de La Almozara que desde hace cuatro años no falta a esta cita.

Que este 17 de enero, día del santo más animal, cayera este año en martes deslució en parte la celebración pues las calles de San Pablo no se llenó como es habitual. Pese a ello, la ilusión de los presentes estuvo muy presente. José María, a sus 73 años, no faltó a la cita con su burra. "He dejado a Bisbal (un caballo) con su compañero Caprichoso, son menos manejables para bajar desde La Almozara hasta aquí por la ribera del Ebro", afirmó este hombre, quien aseguró que la "tranquila" Chenoa "se da cuenta de la bendición. San Antón la protege seguro". De hecho, la viste con sus mejores galas, una alforja roja y blanca reluciente en la que se atisba una bota de vino, pues es un día especial para también su dueño.

Esta burra acaparó el protagonismo. Le faltó que a sus lomos colocaran la talla de San Antón, que fue a hombros de jóvenes y no tan jóvenes miembros de la Muy Ilustre y Piadosa Hermandad de San Antonio Abad, pues muchos de los devotos quisieron colocaron a sus perros y gatos encima. Ni hubo rebuznos, ni coces, Chenoa dejó hacer mientras era fotografiada como si portara a Marisol. "Nunca había visto un burro cerca y me hace ilusión", espetó Carmen con su perrita Coco.

Los perros fueron mayoría en esta particular quedada. Dax, de 13 años, y Ter, de 4 años, estuvieron presentes junto a Enrique. "Vengo todos años. La pandemia fue paréntesis, pero me gusta traerlos porque soy vecino del barrio y pienso que san Antón les protege". "Me hacen mucha compañía, quiero que vivan muchos años", afirmó sonriente, mientras grababa con su móvil la salida de la procesión de las puertas de esta iglesia del siglo XIII. Cerca se situó Ana con Balú, que va a cumplir 4 años el próximo 23 de febrero. Vecinos de Illueca, aprovecharon que estaban en Zaragoza para cumplir con la tradición y para que Antón "llene de vida" a "este compañero infatigable" de la familia.

Pero no solo hubo ladridos que, curiosamente, durante la misa y en el momento en el que el cura rezó una oración de protección antes de bendecirles, guardaron un silencio sorprendente. También hubo maullidos como los de los pequeños Julián y Ada, dos gatos de dos meses, que sacaron de un local Marta y Jorge. "Sabía que existía esta tradición y son tan pequeños que quiero que estén conmigo mucho tiempo. Es como si los bautizara", añadió Marta.

En esta peculiar cita también estuvieron presente dos de los caballos de la Policía Local de Zaragoza. Fueron bendecidos y abrieron la procesión en la que este año no hubo música. El oficial responsable de la Unidad de Caballería, César Pérez, lleva 18 acudiendo a esta convocatoria. "Es una bonita tradición en la que la Policía Local no puede faltar".

Que los deseos de estos animales y de sus dueños se cumplan. San Antón lo dejó todo para ayudar a los animales, cuenta la leyenda. Un deseo, que no se abandonen.