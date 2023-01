Los colectivos del Centro Social Comunitario Luis Buñuel afrontaban ayer la cuarta jornada de incertidumbre después de que el pasado lunes decidieran esperar a un posible desalojo forzoso por parte del ayuntamiento en el interior del edificio. Pero cuatro días seguidos teniendo el inmueble con gente dentro las 24 horas del día empieza a pasar factura y en sus propias comunicaciones internas admiten que necesitan «refuerzos» para los próximos días. Así se desprende de las conclusiones de la última asamblea, celebrada esta semana, en la que se abordó la situación actual y las necesidades de cara a mantener la «resistencia». Mientras, el consistorio no da señales de ordenar el desalojo.

Desde la asamblea se hace un «llamamiento masivo de gente para permanencias y a las guardias, es importante cualquier granito de arena para mantener el espacio, hay que hacer un esfuerzo de mantenimiento». Así lo manifiesta un documento que resume los acuerdos de la asamblea, en la que también se agradece el apoyo recibido por el grupo de La Harinera y el Kike Mur, que ahora 'okupan' el edificio de la antigua cárcel de Torrero, porque «están mandando gente» al Buñuel. «Es necesario un pequeño esfuerzo y compromiso para arropar a la gente».

"Si entran ahora mismo, al no haber abandonado el edificio, no es usurpación sino resistencia, lo que significa que en vez de ir a la cárcel y muchísimo dinero de multa, es como mucho una multa de entre 600 euros, que serían 400 si pagas prontico, a 3.000"

Además, hacen especial hincapié en que «es muy importante gente para dormir» y para los tres turnos establecidos «de 00.00 a 08:00 horas, de 08:00 a 16:00 y de 16:00 a 00:00 (estos dos últimos turnos son flexibles)», exponen, con el objetivo de «resistir para que llegue ayuda y presión fuera». Lo de la noche parece importante reforzar, y avisan de que «se duerme caliente, hay calefacción, hay comida y café».

En este documento de conclusiones, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, se informa a todos de la importancia de no dejar vacío el edificio en ningún momento, por una cuestión legal y para evitar que se pida prisión para alguno de los que ahora okupan el edificio. «Si entran ahora mismo, al no haber abandonado el edificio, no es usurpación sino resistencia, lo que significa que en vez de ir a la cárcel y muchísimo dinero de multa, solo es como mucho una multa de entre 600 euros, que serían 400 si pagas prontico, a 3.000», explican. Aunque también destaca la asamblea que «se necesitan más abogados que estén por y para el Buñuel con un compromiso jurídico real y que estén presentes».

Respecto a la situación con el ayuntamiento, la lectura que la asamblea hace es clara: informan de que «ya está notificado el desalojo, no es necesaria otra notificación», que «solo puede venir la (Policía) Local» y que «de momento esta es la intención porque no interesa la vía judicial ya que pueden llegar a las elecciones». El ayuntamiento quiere tomar la posesión del edificio pero «juegan al desgaste», opinan, con los colectivos del Buñuel, que insisten en difundir el mensaje de que «sigue habiendo vida en el Buñuel» y que «desde un sentido de comunicación, la palabra reapertura o revolver no es la adecuada, sino buscar otra palabra».

Respecto a las próximas movilizaciones, marca tres fechas importantes: hoy, con el pleno municipal, en el que estarán presentes y que incluye dos mociones sobre el Buñuel; el día de San Valero, donde llaman a sumarse a la protesta de la asociación Movimiento Hacia un Estado Laico a las puertas del la catedral de la Seo en la llegada de los concejales a la tradicional misa por el patrón; y el «inicio de campaña electoral».

"Nadie quería ser la persona" que entregara las llaves del centro

Por otra parte, este mismo documento detalla cómo fue la entrega de las llaves, decidida también en la asamblea. Pormenores como que «nadie quería ser la persona» de hacerlo, que se hizo «por registro» municipal, «aunque es algo sin precedentes por lo que generó polémica dentro del ayuntamiento», y que finalmente se entregaron «media hora después del cierre de las ventanillas». «Sienten mucho el jaleo, no se ha hecho ni a mala idea ni de ninguna mala manera», exponen, por «el daño y el caos que se generó».

Y, por último, también lamentan lo ocurrido en un pleno, «uno que realmente fue muy importante», por «hacer el ridículo por la falta de información». «Toda la asamblea entiende el error que se cometió», remarcan. Por eso «se pide que por favor que se intente evitar estas situaciones en un futuro».