Se preveía un debate largo y así ha sido. El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha rechazado una moción presentada por ZeC en la que se instaba al resto de grupos municipales "a manifestar su apoyo al Centro Social Comunitario Luis Buñuel e instar al Gobierno de la ciudad a retirar el requerimiento de desalojo de sus instalaciones". Los tres partidos de la derecha, PP, Cs y Vox han votado en contra, por lo que han impuesto su mayoría de 16 votos, mientras que la izquierda ha votado a favor conjuntamente.

El debate se ha llevado a cabo entre aplausos por parte de los colectivos presentes en el pleno a los apoyos mostrados por los portavoces de la izquierda, aunque también ha habido algo de bronca en el público entre las asociaciones que secundan al Centro Social Luis Buñuel y las que no. Antes del turno de los responsables políticos, ha habido además 11 intervenciones de asociaciones ciudadanas: algunas apoyando al centro y otras mostrando su rechazo y su postura favorable a que se convierta en un centro cívico y para personas mayores. Entre estos últimos estaba el Consejo Aragonés de las Personas Mayores (Coapema) y la Plataforma de Afectados del Gancho y Pignatelli.

La concejala de Zaragoza en Común, Luisa Broto, tras la intervención de las distintas entidades ciudadanas, ha pedido escuchar a la ciudadanía puesto que todos han propuesto "repensar" de alguna manera el Buñuel. Broto ha afirmado también que lo que por el momento no hay una sentencia firme que "avale" el desalojo del centro social, puesto que el Supremo todavía no ha resuelto el recurso presentado por la asociación que ha gestionado las actividades dentro del edificio hasta ahora. "Lo que se ha cuestionado (por parte de la Justicia) es una cuestión de forma, no el uso comunitario", ha dicho la edila.

Broto ha recordado también que figuras importantes del mundo de la cultura han apoyado al Centro Social Comunitario del Luis Buñuel, como la escritora zaragozana Irene Vallejo, hija predilecta de la ciudad, y la pensadora italiana Silvia Federici. La concejala de ZeC le ha pedido, asimismo, al concejal de Participación, Javier Rodrigo (Cs), que "recoja el guante" lanzado por los colectivos del centro y se siente "a dialogar" para buscar soluciones.

Por su parte, desde Podemos, Amparo Bella, ha pedido también que se busquen alternativas para evitar que se pierdan las actividades que actualmente se desarrollan dentro del Buñuel, como la Olla comunitaria, que cada sábado da de comer a unas 300 personas. "Hay que encontrar una solución óptima que se ajuste a la legalidad para la creación de un centro público que cuente con la participación de los vecinos", ha afirmado la edila de la formación morada.

La Nueva Bauhaus Europea

El PSOE, por otro lado, ha presentado una transacción a la moción presentada por ZeC y que ha sido aceptada. En su propuesta, los socialistas pedían que el pleno instara al Gobierno de PP y Cs "a suspender el desalojo de las instalaciones del CSC Luis Buñuel, mientras se negocia una alternativa para la realización estable de las actividades que en el se desarrollan". También exigían buscar una fórmula para "que el proyecto del Buñuel pueda continuar realizándose en dicho espacio con la seguridad jurídica suficiente, conminándose con otros usos municipales".

Los socialistas también han propuesto "promover la existencia de espacios y proyectos de gestión comunitaria en los que pueda participar el tejido social y que contribuyan al empoderamiento de las personas y los colectivos en respuesta a sus necesidades", puesto que según ha defendido la concejala del PSOE Ros Cihuelo, la Unión Europea está fomentado la creación de este tipo de iniciativas dentro del plan de la Nueva Bauhaus Europea, impulsado por "la conocida socialcomunista bolivariana Úrsula Von der Leyen", ha manifestado irónicamente Cihuelo en referencia a la presidenta de la Comisión Europea, que es del Partido Popular Europeo. "El proyecto del Buñuel encaja en la Nueva Bauhaus Europea", ha afirmado, por lo que desalojar el edificio puede hacer que Zaragoza pierda fondos europeos. La izquierda ha justificado también que el modelo de los centros cívicos fue pensado hace décadas y que debería ser repensado para permitir más participación.

Por su parte, el alcalde, Jorge Azcón, tomó la palabra para dirigirse a los colectivos que han estado presentes en el pleno y que defienden la labor de la asociación del CSC Luis Buñuel. "En la última campaña electoral, en 2019, di una rueda de prensa a las puertas del Buñuel y ya dije que si era alcalde convertiría el edificio en un centro cívico. He dicho la verdad desde el principio. Y esa promesa electoral tiene el apoyo de los electores en las urnas, por lo que va a salir adelante. Quiero que lo sepan y quiero que lo oigan", ha afirmado el regidor, que fue interrumpido por las respuestas de los asistentes. "La alternativa al Buñuel es un centro cívico", ha insistido. "Les pediría también que eviten problemas cuando el juez diga que el ayuntamiento puede entrar", ha afirmado.

El concejal de Participación Ciudadana, Javier Rodrigo, ha asegurado que la cesión por parte de ZeC a la asociación Luis Buñuel para gestionar el centro "fue a dedo", "de la manera menos democrática y menos participativa". También ha dicho que en el centro no se permitía la entrada a todas las asociaciones.

Finalmente, la concejala de Vox, Carmen Rouco, ha cargado contra los colectivos del Luis Buñuel, de los que ha dicho que están "okupando el edificio" y que en su día cedieron el espacio "para que un terrorista condenado del Grapo" diera una conferencia.