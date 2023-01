El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, por unanimidad, una moción de Podemos a la que se ha sumado una enmiendas de otros grupos, en la que se manifiesta la voluntad de no prohibir el paso por el Puente de Piedra a autobuses y taxis.

Además, se insta al Gobierno de la ciudad a no realizar acciones abocadas a establecer dicha prohibición hasta que no se encuentre una solución pactada que garantice la circulación de taxis y autobuses que no afecte al vecindario.

No obstante, ha decaído con los votos en contra del PP, Cs y VOX, un segundo apartado en el que se insta a garantizar, mediante la instalación de elementos semafóricos u otros, la continuidad ciclista por el carril bici de Echegaray y Caballero y no forzar a sus usuarios a bajarse de los vehículos cuando se llega a la altura del Puente de Piedra.

El portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, ha dicho que en esta localización se produce una "barbaridad" porque los ciclistas tienen que coger la bici al hombro y llevarla unos 30 metros porque se ha cortado el paso también para los vehículos de movilidad personal. También ha pedido al Gobierno de la ciudad que reconozca este "error" y planteen alternativas.

Por su parte, la concejal de VOX, Carmen Rouco, ha dicho estar en desacuerdo de cortar la circulación del Puente de Piedra si es la solución para que las bicis y patinetes no se bajen unos metros. Asimismo, se ha opuesto a que se prohíba la circulación al transporte público y ha instado a hablar con los colectivos afectados y los vecinos de la margen izquierda. "La solución a los ciclistas no puede ser peatonalizar el Puente de Piedra", ha zanjado.

Instalar un semáforo

El concejal de ZeC, Alberto Cubero, ha criticado al Gobierno de la ciudad porque ha puesto a la Policía Local a multar a los ciclistas haya peligro o no para recaudar, cuando se pueden buscar otras soluciones para regular el tráfico, como "un semáforo", ha propuesto.

La concejal delegada de la Policía Local, Patricia Cavero, ha considerado que es una moción de "oportunismo político" porque el primero en decir que cerraría el Puente de Piedra fue el concejal socialista de hace varios mandatos, Jerónimo Blasco, que proponía poner dos maceteros en cada entrada.

Además, ha explicado que se sanciona porque se dijo que se vigilara al ser un punto negro con alta densidad de tráfico y se han puesto 37 multas en dos meses a los autobuses por ir demasiado rápido.

La propia Cavero ha abogado porque se cumplan las normas, como se hace desde la Policía Local en el ámbito del tráfico rodado y también en el control de drogas.

El concejal del PSOE, Alfonso Gómez, ha comentado que cerrar el Puente de Piedra para el PSOE es anatema, ya que no lo quieren los vecinos y ha abogado por buscar consensos porque hay soluciones "sensatas" como colocar semáforos que favorezcan la convivencia.