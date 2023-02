Multitudinaria concentración en favor del colectivo Luis Buñuel

Los ecos de los gritos de El Buñuel no se rinde han retumbado esta tarde en la plaza Santo Domingo de Zaragoza, donde más de 200 personas se han concentrado para denunciar el desalojo del centro por la Policía Nacional esta pasada madrugada y apoyar a los más de 40 colectivos que desde hace una década han impartido actividades de forma gratuita a los vecinos del barrio.

El apoyo ha sido, una vez más, multitudinario, como ya sucedió en la manifestación que se convocó en dos días antes de que venciera el plazo otorgado por el ayuntamiento para abandonar el edificio. En la concentración, los colectivos han vuelto a reivindicar su papel y a defender el proyecto de autogestión desempeñado en el Buñuel.

El acto se ha desarrollado bajo la vigilancia de la presencia policial, que ha blindado las instalaciones para evitar que puedan volver a ser okupadas. Sin incidentes, los colectivos han leído un manifiesto en favor del proyecto que ha terminado al grito de El Buñuel no se rinde.

"Hoy la ciudad es mucho más triste, menos plural y menos social. Este Gobierno de Zaragoza pasará a la historia como un gobierno déspota y sin capacidad de diálogo ni empatía" rezaba el manifiesto, en el que celebraban que "el barrio entero nos ha apoyado y nos seguirá apoyando porque aquí no acaba la lucha". "Estos gobernantes no se dan cuenta de que no nos podrán acallar, de que esta llama seguirá viva y se extenderá para iluminar esta ciudad que ellos quieren oscurecer. La democracia, justicia y pluralidad que hay en este centro nunca llegarán a entenderla porque en su ADN no existen fragmentos de estos valores", han gritada ante una plaza abarrotada y entre aplausos.