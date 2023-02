El Ayuntamiento de Zaragoza lo está intentando, pero la calle Delicias es peliaguda y conseguir que sus tiendas atraigan nuevos clientes y aumenten sus ventas no está siendo una tarea sencilla. La primera medición de aforos que se ha hecho en este paseo comercial ha confirmado lo que dicen los comerciantes, que es una zona de paso, con mucha gente que va y viene pero que no compra. El 94% de los peatones contabilizados durante el mes de diciembre son recurrentes, es decir, que viven o trabajan por la zona.

Esta es la realidad de la primera galería comercial al aire libre de la capital, que recibió un total 443.385 visitas en diciembre (del 5 al 31) de 125.000 personas distintas. Otra cosa es que decidieran comprar. Según los propietarios de los comercios, no lo hacen con frecuencia.

Desde el consistorio trabajan para cambiar esta dinámica. Además de embellecer la calle, ha diseñado distintas iniciativas con las que tratan de dinamizar la zona para atraer nuevos clientes. Pero para llegar a la clientela es esencial conocerla, y para ello ha puesto a disposición de los comerciantes una herramienta que ofrece información sobre los hábitos de todos aquellos que atraviesan la vía.

Lo ideal sería conocer qué edades tienen, a qué horas suelen consumir, qué días, si lo hacen de forma accidental o van con ese propósito, cuánto tiempo están en una tienda, si se paran en los escaparates o pasan de largo y hasta cuánto se gastan en sus adquisiciones.

El conteo

Por ahora, solo se conoce el aforo y las horas de paso. «Hasta ahora, los comerciantes se movían por intuición y con esta herramienta podrán tomar decisiones», ha explicado la concejala de Economía e Innovación, Carmen Herrarte. En realidad no es algo novedoso y los centros comerciales trabajan con estos datos desde hace años, pero sí que lo es en el comercio de proximidad, en el de toda la vida, donde las tiendas pequeñas se mueven por costumbre e inercia.

«A priori, este tipo de herramientas no se utilizan en el comercio local porque no tienen recursos, por eso se la ofrecemos desde el ayuntamiento», ha subrayado Herrarte.

Las horas de mayor demanda

Según los datos ofrecidos por la empresa Spaceretail, ganadora de una de las soluciones planteadas por el Plan Local de Comercio y Hostelería impulsado por el ayuntamiento, la galería comercial de Delicias recibió algo más de medio millón de visitas en el mes de diciembre. La mayoría (54%) entre semana, durante los días laborales, de 9.00 a 13.00 horas (31%) y de 16.00 a 20.00 horas (25). Entre el sábado y domingo solo lo hicieron un 18% de los peatones contabilizados.

Estas serían las horas clave, donde los comerciantes tienen que centrar sus esfuerzos y concentrar sus ofertas. Son las franjas del día por las que más personas circular y, por lo tanto, cuando hay más opciones de atraer a un cliente nuevo o esporádico. Para conseguirlo es esencial que los escaparates sean atractivos, innovadores, que llamen la atención.

«Esta información les permite diseñar estrategias y, por ejemplo, diseñar ofertas a la hora del desayuno», ha explicado la responsable de la Cámara de Comercio de Zaragoza, Nieves Ágreda.

Unos sensores que detectan la presencia de los móviles

Para conseguir esta información, la empresa Spaceretail ha instalado unos sensores en las farolas de la calle que detectan la emisión externa de los móviles, sin acceder a los datos. Esos teléfonos dejan una huello, de manera que se puede saber si se trata de una nueva visita o de una persona recurrente, que lo hace con frecuencia.

También permite monitorizar los eventos especiales. Es lo que se hizo en 22 de diciembre con el encendido del árbol de Navidad. El acto, programado de 18.00 a 19.00 horas, atrajo a más de un millar de personas, muchas de ellas nuevas. «Se confirma así que estas acciones generan movimiento», apuntó el director general de la empresa Spaceretail, Juan Zarza. Otra cosa es que se experimentara también un pico de ventas.

Esta herramienta de conteo también ofrece información sobre los flujos. El 61% de los accesos a la calle Delicias se realizaron desde Duquesa Villahermosa, mientras que desde la avenida Madrid lo hicieron el 49%. El Jardín Vertical es el punto de encuentro, desde el que se distribuye el tráfico de peatones de una forma desigual. El 60% se dirige hacía la avenida Madrid y, el resto, hacia Duquesa Villahermosa.

La interpretación de los datos

Ahora bien, estos datos no sirven de nada si los comerciantes no saben utilizarlos. Es lo que demandan, que les enseñen a interpretarlos y que sean más completos. Por ahora, la herramienta solo informa del número total de visitas que recibe la calle, pero no ofrece datos concretos sobre el perfil del usuario, si compra y qué compra, cuánto se gasta, o cuánto tiempo permanece mirando un escaparate o en el interior de una tienda.

Herrarte ha explicado que la implementación de este sistema de nodos se irá mejorando de forma progresiva. Por ahora, la información se trasladará de forma mensual, pero están trabajando para que los comerciantes puedan consultarla siempre que lo consideren a través de una aplicación. También tendrán acceso las asociaciones, para que puedan diseñar acciones de dinamización más concretas.

Los comerciantes, no obstantes, coinciden en que difícilmente van a poder competir con los centros comerciales y los gigantes online.