Comienzan las obras en la sede de la CAI en Independencia donde irá la macrotienda de Zara

El edificio de la antigua sede de la CAI, en el número 10 de Independencia, en Zaragoza, ya está en obras. En este inmueble, propiedad de Ibercaja, es donde Inditex abrirá una macro tienda de Zara que tendrá 5.000 metros cuadrados. Fue el pasado miércoles cuando comenzaron los primeros trabajos y este jueves ya se ha ubicado frente a la puerta un contenedor para depositar escombros.

Por el momento, los trabajos que se van a acometer van a consistir en acondicionar el interior del edificio para, posteriormente, poder comenzar las obras para construir la tienda de Zara en los pisos inferiores y 30 viviendas en los superiores, según avanzó este diario en abril del año pasado.

En concreto, según consta en la licencia de obras, los trabajos se van a centrar en la demolición de los pavimentos existentes, el desmontaje de los elementos metálicos y la demolición de los tabiques bajo cubierta, lo que permitirá disponer del espacio para después reorganizarlo.

La reforma de este icónico edificio, uno de los diamantes en bruto de la milla de oro de la capital aragonesa, ha comenzado, eso sí, con un pequeño susto, puesto que ayer los bomberos tuvieron que acudir al edificio ante la presencia de humo.

Lo que ocurrió, no obstante, no fue grave ya que el humo se debió a una mala combustión de la caldera del edificio, no llegó a haber llamas en ningún momento y no se produjeron daños materiales.

Apertura en 2024

Fue en abril del año pasado cuando se retomó la operación para reconvertir y reabrir la antigua sede de la CAI. Entonces, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó el proyecto de remodelación del edificio, que llevaba algunos años paralizado.

Según constaba en el proyecto, se van a construir 30 viviendas (seis menos que las proyectadas inicialmente) ocupando las plantas superiores, mientras que las inferiores, contando el bajo y el primer sótano, serían para el comercio. También habrá en torno a un centenar de plazas de aparcamiento en el subsuelo.

Una vez se confirmó que se reactivaba el proyecto para reabrir la antigua sede de la CAI comenzaron las especulaciones sobre cuál sería su futuro inquilino. Y la incógnita la despejó definitivamente el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, el pasado mes de octubre en una visita a Zaragoza. Entonces anunció que la apertura en el año 2024 de un establecimiento insignia (los denominadas flagship en inglés) de la cadena de moda en el número 10 del paseo de la Independencia.

La apertura transformará sustancialmente el panorama comercial del corazón de Zaragoza, puesto que dentro de la nueva tienda se instalará también el Zara Home, que actualmente ocupa un local en el mismo paseo pero más cercano a la plaza Aragón. Además, la tienda de Damas, abierta hace tan solo siete años y que tiene 1.500 metros cuadrados, podría ser víctima la nueva apertura.

Asimismo, Primark tiene previsto abrir otra macrotienda en el mismo paseo, a la altura del número 35, en el edificio de Telefónica en el que ahora hay una Movistar en el bajo.

Ambas aperturas obedecen al nuevo modelo de las grandes cadenas de ropa, que optan por abrir grandes tiendas en el centro de las ciudades que sirvan, además de como reclamo comercial, como un instrumento de marketing para posicionar sus marcas, ya que el aumento de las ventas por internet están obligando a bajar la persiana de los establecimientos pequeños y medianos de estas firmas.