Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir... Así ha empezado la fiesta del Carnaval infantil de Zaragoza que ha abarrotado la calle Alfonso y la plaza del Pilar en este domingo soleado. Un desfile con todos los personajes indispensable para dar la bienvenida a la Cuaresma arropados por cientos, miles de niños, de los que tienen menos de 10 años y de los de más de 40 o 50.

Solo en Carnaval es posible ser lo que se quiera. Y entre el público, solo este día es posible ver a un astronauta, vaqueros e indios, princesas y superhéroes como Spiderman o Thor en la misma foto.

La Zaragoza más mini ha vibrado con el Conde de Salchichón, Don Carnal o Doña Cuaresma en una plaza del Pilar hasta arriba de gente dispuesta a dar el último adiós al Rey de los Gallos.

"A mi me gusta el carnaval porque puedo ponerme el disfraz que me gusta" decía con una sonrisa Clara, una niña zaragozana desbordada por tantos puntos de atracción. El Tragachicos, los Gigantes... No ha faltado nadie porque el Carnaval es de todos.

