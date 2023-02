La línea 2 del tranvía en Zaragoza se convierte en arma electoral

A menos de 100 días para las elecciones municipales, la maquinaria de los partidos ya está que echa humo para tratar de captar votos de cara al 28 de mayo. El pasado sábado, la candidata del PSOE a la Alcaldía de Zaragoza, Lola Ranera, recuperó el viejo debate de la línea 2 del tranvía, una promesa de la izquierda que se ha ido repitiendo a lo largo del tiempo y que pretende poner el foco en uno de los incumplimientos del equipo de PP y Cs en materia de movilidad: la falta de soluciones novedosas y la reordenación de las líneas del bus, un proyecto más que anunciado pero que la pandemia ha retrasado.

Este lunes, ha sido el concejal del PSOE encargado de los temas de Movilidad, Alfonso Gómez Gámez, el que defendió la propuesta lanzada el sábado por Ranera de recuperar el proyecto para construir la línea 2 del tranvía. «Hay que buscar nuevas soluciones que satisfagan las necesidades de movilidad de los ciudadanos. Pero la concejala de Movilidad, la señora (Natalia) Chueca –quien es también la candidata del PP para los comicios municipales– ha sido la peor responsable de Movilidad de los 40 años de democracia», afirmó Gómez Gámez.

El edil socialista anunció así que el PSOE ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno, que se celebrará este viernes, en el que instarán al equipo de Gobierno de PP y Cs a «alcanzar un consenso» para trazar una nueva estrategia de movilidad urbana en la ciudad. Concretamente, la propuesta contempla «la puesta en marcha de líneas de transporte de alta capacidad, que se aborde la reestructuración de las líneas de autobús de la ciudad, así como un nuevo modelo de gestión y explotación del transporte público y que incida de manera significativa en la descarbonización de la movilidad urbana». Curiosamente, eso sí, la moción no menciona en ningún momento la puesta en marcha línea 2 del tranvía.

El debate, eso sí, está servido de cara al próximo viernes. El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ya se ha pronunciado este lunes en contra de ese segundo trazado para los convoyes de los 'Urbos' que fabrica CAF al considerar que la línea 2 «es inviable económicamente y técnicamente».

«Yo creo que es la cuarta vez que el Partido Socialista promete la segunda línea del tranvía así que la pregunta es por qué no lo hicieron realidad las tres veces anteriores. ¿Por qué cuándo prometieron esa línea del tranvía no la hicieron verdad y por qué en 2015 tampoco?», se ha preguntado Azcón, si bien el PSOE no gobernó tras las elecciones de 2015.

«Creo que es la cuarta vez que lo prometen», critica Azcón al PSOE

«No van a contestar –prosiguió el alcalde–, pero ya les digo yo por qué: porque es inviable técnicamente y económicamente», insistió el regidor, quien recordó que la línea 1 es deficitaria y que no se están cumpliendo las previsiones de demanda que se calcularon en su día, lo que está provocando un sobrecoste para las arcas municipales.

«Ahora el PSOE, en su desesperación, vuelve a intentar engañar a los ciudadanos diciéndoles que va a hacer algo que no hizo en el pasado porque es imposible técnicamente y económicamente sacar adelante el proyecto», repitió Azcón en respuestas a los medios de comunicación, unas palabras a las que después pudo contestar Gómez Gámez.

Pérez Calvo entra en el debate

«Las redes del transporte público de todas las ciudades del mundo son deficitarias», recordó el edil socialista, dejando claro que su interés «es velar por los intereses de la ciudadanía» y no por los de «unos pocos», como «hace Azcón». El socialista afirmó también que la segunda línea del tranvía podría financiarse con fondos europeos, algo que desde el equipo de PP y Cs niegan que sea posible, al ser una inversión «muy grande» que superaría, según los estudios realizados en el mandato de ZeC, más de 230 millones de euros, una cuantía a la que habría que sumar el alza del precio de los materiales.

Sin embargo, el Ministerio de Transportes sí que se ha comprometido a financiar proyectos similares en otras ciudades con cargo a los fondos europeos, como la línea del tranvía que unirá el centro de Palma con el aeropuerto de la isla balear y también la ampliación del metro de Sevilla.

Los socialistas afirman que las obras podrían costearse con fondos europeos

Por tanto, Gómez Gámez negó que el proyecto sea «económicamente inviable», ni tampoco «técnicamente», si bien dijo sobre el trazado y el modelo de tranvía que desean implantar que serán los estudios técnicos los que determinen cuál es la mejor solución, lo que denota que la promesa del PSOE es, por el momento, eso, una promesa que todavía debe concretarse sobre el papel. No obstante, la línea 2 en la que piensan los socialistas podría evitar la avenida Navarra, que está siendo reformada sin tener en cuenta la posibilidad de que un tranvía u otros transportes de alta capacidad la recorran.

En el debate sobre el tranvía también ha entrado este fin de semana y de forma llamativa el coordinador autonómico de Cs, Daniel Pérez Calvo, quien dijo en su perfil de Twitter que «si existe una posibilidad» de que el proyecto sea «sostenible toca ir a por todas». «Es normal que esto no lo entienda Natalia Chueca, cuya capacidad negociadora ya quedó demostrada durante la insufrible y eterna huelga del bus en Zaragoza», añadió el líder de los naranjas, que pareció obviar que Chueca es compañera de Gobierno de los concejales de Cs en la capital aragonesa.