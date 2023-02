La portavoz del grupo municipal del PSOE y candidata socialista a la Alcaldía de Zaragoza, Lola Ranera, ha anunciado este martes que va a presentar una denuncia ante la Junta Electoral por la celebración del festival Zaragoza Florece el mismo fin de semana en el que tendrán lugar las elecciones municipales y autonómicas, es decir, el 27 y el 28 de mayor. "Lo que queremos solicitar es el traslado de la fecha, en ningún caso la suspensión de la cita", ha dicho Ranera.

Ranera ha justificado la decisión de su grupo municipal amparándose en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que establece que durante la campaña electoral "queda prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de estos, cualquiera que sea la denominación utilizada". Así, lo que establece la normativa es que no se podría, en todo caso, celebrarse ningún acto de presentación de la cita, si bien la portavoz del PSOE ha advertido que piden el aplazamiento "para evitar" que el alcalde, Jorge Azcón, y la candidata del PP, Natalia Chueca, "caigan en la tentación" que utilizar esta cita "con fines electoralistas y partidistas".

Y es que lo cierto es que Chueca, responsable del área de Servicios Públicos del equipo de PP y Cs, siempre ha vendido como uno de sus logros la celebración de esta cita anual, que este año cumplirá su tercera edición. Durante los días que dura el festival rara es la jornada que no se deja ver por el parque José Antonio Labordeta. Es, por tanto, un festival que ha estado muy ligado al equipo de Gobierno y no tanto al ayuntamiento como institución.

Problema de seguridad

"No queremos que se cancele, si no que se celebre la semana siguiente o cuando consideren oportuno, pero no en el fin de semana de las elecciones", ha insistido Ranera, quien ha dicho también que "ya conocen a Azcón desde hace años y cómo usa la Alcaldía con fines partidistas". La portavoz del PSOE ha recordado también que, en las dos ediciones anteriores, el festival no ha caído en la misma fecha: en 2021 se celebró del 4 al 6 de junio y en 2022, del 26 al 29 de mayo.

Asimismo, Ranera ha apuntado que podrían generarse problemas de seguridad el domingo 28 de mayo de no aplazarse la celebración del Zaragoza Florece, puesto que la Policía Local y Nacional centran sus esfuerzos en reforzar la vigilancia en los colegios electorales, por lo que podría haber "un conflicto" al no poder atenderlo todo a la vez. Hay que tener en cuenta que en 2022 pasaron por el Parque Grande unas 300.000 personas durante los cuatro días que duró el festival.

El PSOE, de todas formas, no ha puesto todavía la denuncia puesto que están planteando si acudir a la Junta Electoral Central o a la Local, que no se constituirá hasta que las elecciones estén formalmente convocadas. Sin embargo, Ranera ha optado por avanzar que presentarán este recurso para tener en cuenta, a la hora de organizar la cita, que podría ser suspendida y aplazada, lo que provocaría un perjuicio en los floristas y hosteleros que se agrupan ese fin de semana en el parque José Antonio Labordeta. Así, ha pedido al equipo de PP y Cs que lo mueva de fecha para evitar problemas.