El grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza ha considerado que debe ampliarse el plazo de alegaciones, hasta el 30 de junio, a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que sustenta la operación Romareda a la espera de "conocer esos requisitos y asegurarnos, desde el punto de vista urbanístico, que el estadio zaragozano sí se podría acoger el Mundial".

Podemos ha trasladado esta petición tras la reunión de trabajo en la Federación Española de Fútbol sobre la candidatura del Mundial 2030 y conocerse que la FIFA dará a conocer en junio los requisitos obligatorios que deben reunir estas candidatas,

"El propio expediente se tramita por vía de urgencia por la aspiración a ser sede, con lo que lo más lógico y coherente es ampliar el plazo hasta el próximo 30 de junio hasta conocer qué cuestiones tiene que cumplir el futuro estadio" ha señalado el portavoz de la formación morada, Fernando Rivarés.

A su parecer, "estos 4 meses de cautela no sólo son lo más lógico se mire como se mire, sino que son fundamentales para garantizar la seguridad jurídica de quienes opten a la futura licitación". Según Rivarés, "el precio de las obras estará condicionado" por lo que pida la FIFA.

"Imaginemos --ha sugerido-- que FIFA en 3 meses cambia el número mínimo de asientos, los lux exigidos en la iluminación o las distancias de la grada al terreno de juego, lo que afectaría al proyecto, al precio, al plan de viabilidad del campo o incluso a los años de licitación".

Rivarés ha mostrado su preocupación por la noticia salida de la reunión de que los requerimientos serán parecidos a los de la adjudicación del Mundial 2026. Ha recordado que una cuestión "que obvia el famoso informe de IDOM y es que la orientación del estadio". En la elección de las sedes del Mundial 2026 "la orientación era uno de los criterios excluyentes" ha asegurado y de no cumplirse, "la nota para todo el apartado estadios era de 1,9 puntos, insuficiente para seguir en la carrera".

Conflicto de intereses

Aparte de la "seguridad jurídica", Rivarés ha considerado que por una cuestión de imagen y no tener que cambiar la ubicación del proyecto si La Romareda no es apta para seguir optando a ser sede mundialista "puede suponer generar un problema de imagen determinante para no conseguir la candidatura del Mundial en el mes de septiembre".

Asimismo, para Podemos, esa espera implicará que ya haya terminado la temporada actual y "no habrá incertidumbre deportiva alguna que pueda influir también en el futuro concurso".

Igualmente, Rivarés ha apuntado que el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, "un día dice que no sabe nada del proyecto" mientras que "ayer (por el martes) dijo que si se necesita presentar un proyecto en un mes estará listo pero añadiendo que los pliegos tardarán aún 2 ó 3 meses enestar listos". "Es capaz de presentar como propio el proyecto de una posible licitadora antes de elaborarse los pliegos" se ha preguntado Rivarés al que le "parece una carrera para presentar una infografía para la campaña electoral".