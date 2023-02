Los grupos se abren a suavizar la norma para convertir los locales en viviendas en Zaragoza

Los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento de Zaragoza se han abierto este miércoles durante el transcurso del pleno a reabrir la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se aprobó hace dos años y que desde entonces permite que algunos locales comerciales se conviertan en viviendas. El objetivo sería poder incluir más supuestos en los que los establecimientos situados en los bajos que permanecen vacíos puedan reformarse para que tengan un uso residencial.

Este cambio en la normativa es por el momento un ofrecimiento por parte de los distintos grupos , que ayer debatieron sobre una modificación del PGOU para que, un local concreto, pueda convertirse en una vivienda. La propuesta salió adelante con los votos de PP, Cs y Vox, puesto que desde algunos partidos de la izquierda plantearon que no era conveniente modificar el PGOU para atender una petición particular, en este caso promovida por la empresa Neurbe Pirineos.

Así, el concejal del PSOE Horacio Royo criticó que desde el área de Urbanismo se haya tramitado esta modificación del PGOU con una «velocidad cósmica». «Este Gobierno ofrece un trato diferente en función de quién sea quien pide las cosas», afeó Royo.

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, respondió que la modificación original que permite que los locales se conviertan en viviendas ya contempla que aquellos casos que no se recogen en la norma debían incluirse, por imperativo legal, mediante nuevas modificaciones del Plan General. ZeC, en este sentido, se abstuvo al considerar que tal vez «la modificación no se hizo bien aunque la idea sea buena» y desde Podemos también dijeron que, «si se han detectado fallas», pueden subsanarse. La norma, que inicialmente se planteó de manera restrictiva ante el temor de que hubiera un aluvión de conversiones de locales en vivienda, algo que no ha pasado. En estos dos años han sido 76.