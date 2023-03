Vuelve la Cincomarzada a lo grande, sin restricciones, celebrando sus 45 años y con el lema Somos Barrios. ¿Por qué este mensaje?

Porque no hay que olvidar de dónde venimos, cómo estaban los barrios hace 45 años, con 150.000 habitantes menos que ahora. Zaragoza era una ciudad en la que faltaban muchos equipamientos en los barrios, sin colegios, centros de salud, centros cívicos, bibliotecas públicas o zonas verdes. Era una ciudad que socialmente faltaba por hacer y las asociaciones vecinales fueron el motor para que las sucesivas corporaciones fueran dotándola de equipamientos. Ahora creemos que toca recordarlo porque hay que seguir trabajando por los barrios populares, como Las Fuentes, Delicias, Torrero o San José.

¿Qué queda pendiente?

Es evidente que los barrios de nueva creación tienen que tener sus equipamientos, pero no por eso hay que olvidar que hace falta inversión en rehabilitación, embellecimiento o adecuación de viales para evitar que se deterioren y haya una ciudad a dos velocidades.

¿Por qué este año se evoca al pasado?

Porque estamos en periodo electoral y hay que recordar que la cohesión social es fundamental y hay que incidir en los barrios con un nivel de renta más baja. Es dónde se tienen que volcar muchas de las inversiones, y eso hay que recordarlo.

¿No se está invirtiendo lo suficiente?

Creemos que habría que hacer un esfuerzo mayor. Se aprobaron planes barrio para San José, Las Fuentes y Delicias que incluían un análisis sobre cómo tendrían que ser esos distrito populares de primera y segunda generación, qué equipamientos necesitaban, pero se han echado al olvido. Hay reivindicaciones históricas.

¿Cuáles?

La explanada de la Estación del norte, la antigua cárcel de Torrero, las piscinas de La Almozara, el centro cívico de Vía Hispanidad. Hay muchas cuestiones que no solo atañen al ayuntamiento, también al Gobierno de Aragón.

¿Cuáles son las principales reivindicaciones que trasladaréis en la marcha de los barrios?

Hay muchas de ciudad, como la movilidad en general, porque está pendiente la reordenación de las líneas de bus. Está pendiente el transporte de alta capacidad en el eje este-oeste, que es la línea 2 de tranvía, la mejora de los servicios públicos, como la limpieza o el mantenimiento de los parques.

"La Romareda no es que sea un clásico, es una maldición"

¿Entre esos clásicos está La Romareda?

No es que sea un clásico, es una maldición. Este es el quinto intento y tiene muy mala pinta. Hemos presentado alegaciones, que son muy duras, porque creemos que con La Romareda se ha hecho una operación en la que se ha engañado a la ciudadanía. De todos modos, para nosotros el campo no es un tema prioritario, nos preocupa más el transporte de alta capacidad y la reordenación de las líneas, la vivienda de alquiler público en los barrios populares para que los jóvenes se queden en los barrios. Si en los barrios tradicionales no se que quedan los jóvenes habrá un problemon.

En positivo. ¿Qué se ha logrado mucho en estos años?

Todas las corporaciones hacen por la ciudad, como el comedor para mayores en el centro cívico de Torrero, la reforma del parque Pignatelli, la prolongación de Tenor Fleta. No se puede negar lo evidente.

Este año la Cincomarzada coincide con las elecciones. ¿Corre el riesgo de politizarse en exceso?

Espero que no porque nuestras reivindicaciones las hemos mantenido corporación a corporación. Esté quien esté decimos siempre lo mismo. Siempre hemos defendido la línea 2, la regeneración de la explanada de la Estación del Norte.

Jorge Azcón, como alcalde, no ha ido a la Cincomarzada. ¿Qué le parece?

A otras fiestas sí que va. Dicho esto, no soy quién para decirle dónde debe ir.

Este año falta una figura importante, el histórico vecinal Juan José Jordá.

Sí. Era uno de los históricos del movimiento vecinal. La asociaciones del Picarral tiene más de 50 años y era todo un referente en la ciudad. Le haremos un pequeño homenaje.

¿Hay relevo generacional en el asociacionismo vecinal?

Nosotros somos parte del voluntariado. La pregunta es si los jóvenes están implicados en el tejido asociativo en general. Yo creo que poco. La base del movimiento vecinal está compuesta por personas de más de 40 años, aunque también algún joven.