Las papeleras inteligentes existen y pronto llegarán a Zaragoza. La contrata que se encarga de la limpieza de las calles de la ciudad, FCC, empezará a instalar estos contenedores smart en breve. Son inteligentes porque son capaces de detectar que han alcanzado el máximo de su capacidad y compactar los residuos para generar más espacio, y porque avisan a la central de que ha llegado la hora de vaciarlas, optimizando así el proceso de recogida de basura. Además, son sostenibles, al funcionar a través de la energía solar. Nada de cables, son totalmente eco.

Estos contenedores, que hace tres años que se instalaron por las calles de Madrid y hace dos por las de Málaga, tienen una capacidad que equivale a cinco contenedores tradicionales, de 120 litros. Gracias a su diseño compacto, se evitan los desbordamientos de basura y se disminuye la emisión de gases de efecto invernadero. Sus sensores permiten conocer el estado del contenedor en tiempo real, de manera que los equipos pueden optimizar su trabajo y vaciar el depósito cuando es necesario, no de manera aleatoria. Así, de rebote, se reducen los costes de la recogida.

El modelo elegido por el ayuntamiento incluye un compactador integrado, que permite capturar los volúmenes de desechos, comprimirlos y hacerlos más pequeños. Así, entran más en el mismo espacio. Esta función se activa una vez que los sensores detectan que se ha alcanzado el nivel máximo de llenado. Pero aún hay más, porque este sistema permite avanzar en el objetivo de conseguir un modelo de economía circular basado en la reutilización y el reciclaje.

Sin tocar con las manos

Su diseño presenta una apertura mediante un pedal de manera que no hay que utilizar las manos para abrir el depósito, facilitando su uso, e incorpora un cenicero en la puerta principal sin contacto directo con la basura, evitando así el riesgo de incendio. Tiene capacidad para unas 2.000 colillas.

Las 10 primeras papeleras inteligentes

En principio, desde el área de Servicios Públicos plantean colocar las primeras en el Actur, el Balcón de San Lázaro, el entorno del Mercado Central, las plazas del Pilar, España, Aragón, San Francisco y las Canteras, Duquesa Villahermosa e Isabel la Católica. Una decena de estos nuevos contenedores inteligentes que, según la respuesta, se ampliarán y se extenderá por los barrios.

Campaña municipales

Otra de las peculiaridades de estos contenedores smart es que se pueden personalizarse, es decir, que pueden rentabilizarse con publicidad. En principio, según informaron desde el área que dirige Natalia Chueca, se van a colocar carteles con las campañas informativas municipales.

Entre ellas destaca la que se dirige a los dueños de los perros, la que les insta a que recojan los excrementos de sus canes con el mensaje de Nos gusta tu perro, no sus cacas ¡Recógelas!. También está previsto que luzcan con los carteles que animan a la ciudadanía a no tirar las colillas al suelo. Tu ciudad no es un cenicero, reza el cartel. Ambos casos, por cierto, se incluyen en la nueva ordenanza de limpieza, que endurece las sanciones.