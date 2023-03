La prestigiosa revista Forbes, especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, ha publicado el ránking de los 100 mejores colegios de España de 2023. Entre ellos, dos centros ubicados en Zaragoza. Esta lista se recibe con gran expectación cada año, pues la educación de los hijos y las hijas no es un tema menor.

Todo padre y madre desea que sus hijos tengan en el futuro un amplio abanico de oportunidades profesionales, sin olvidar tampoco que de una buena base pedagógica depende el buen desarrollo social y emocional de la persona.

Para elaborar este ránking, la revista estadounidense tiene en cuenta 36 criterios objetivos valorados por un comité de profesionales que incluye pedagogos, psicólogos y profesionales de la educación. En base a estos puntos, se han escogido los centros con mejor oferta en idiomas, planes formativos, actividades extraescolares y e infraestructuras.

Dos colegios de Zaragoza, entre los mejores

Varias personalidades destacadas estudiaron en dos colegios zaragozanos que se han colado en el ránking. Artistas, políticos, empresarios e ingenieros habitaron sus aulas antes de darse a conocer. Hecho que no pasa desapercibido por Forbes. Los centros que se encuentran detrás de esta anécdota son el Colegio Británico de Aragón y el Colegio Juan de Lanuza.

Colegio Juan de Lanuza

Nació en 1978 de la mano de un grupo de familias que, a través de un modelo coperativo, buscaban participar en la educación de sus hijos. Se trata de un centro que ofrece una enseñanza bilingüe desde los tres años, inspirada en los pedagogos Freinet o Rodari, la psicología positiva, las inteligencias múltiples de Howard Gardner o el aprendizaje cooperativo de Spencer Kagan.

Esta apuesta por estar a la vanguardia pedagógica culminó con la Cátedra de Innovación Educativa Colegio Juan de Lanuza, puesta en marcha junto con la Universidad de Zaragoza. El Colegio Juan de Lanuza también sobresale por su formación tecnológica, y dispone de un 'maker space' (espacio físico de colaboración abierta) donde los alumnos aprenden robótica y programación. Asimismo también ofrece un programa de experiencia laboral, inteligencia emocional y Experiential Learning.

Personalidades que estudiaron en el colegio: Jorge Azcón Navarro, alcalde de Zaragoza; Belén Masiá Corcoy, ingeniera informática; Alejandro Egido, ingeniero; Eneko Igartua, cofundador de Made.Simplr y R&D Tax Credit Management Software; Pablo Vela, director financiero de Rastreator; la artista plástica Sofía Basterra.

Colegio Británico de Aragón

Fundado en 1974, el Colegio Británico de Aragón basa oferta formativa en un programa internacional basado en el método científico. Las clases se desarrollan en inglés, aunque el colegio también brinda la posibilidad de aprender francés, alemán y chino. Desde 2020 imparte el Bachillerato Internacional con un programa que permite personalizar la elección de 17 asignaturas.

Con el modelo 'one to one', los 600 alumnos del centro cuentan con su propio dispositivo electrónico para seguir las clases, que apuestan por una metodología activa y trabajando según proyectos. El colegio también ofrece talleres de ciencia para aprender robótica e informática, actividades de arte y música y distintas disciplinas deportivas como fútbol, tenis de mesa, yoga o artes marciales como kárate y judo.

Personalidades que estudiaron en el colegio: Enrique Bunbury, cantante; Kike Calvo, fotoperiodista del National Geographic; Anne Rose Falbello; Massachusetts Institute of Technology.