Moncloa 'no se moja' y elude pronunciarse sobre las bombas del Pilar

El Gobierno de España ha eludido responder de manera concreta a una pregunta formulada por el senador de Compromís Carles Mulet sobre qué iba a hacer el Ejecutivo de Pedro Sánchez para hacer cumplir la ley de Memoria Democrática en relación a cuatro vestigios del franquismo presentes en Zaragoza: las dos bombas que se exhiben dentro del Pilar, un texto dentro del templo, una cruz que señala el lugar donde cayó un obús en la plaza del Pilar y una inscripción en la base de la cruz que está en la plaza Santa Cruz.

La pregunta de Mulet para su respuesta por escrito fue registrada a mediados del pasado mes de enero y ha sido ahora cuando el Gobierno de España ha respondido a la solicitud de información, si bien el contenido de la respuesta es más bien nulo.

En dos párrafos, desde la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales responden citando la ley de Memoria Democrática, señalando que esta norma «establece que serán considerados elementos contrarios a la memoria aquellos en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la dictadura». No obstante, no se pronuncia el Gobierno central sobre si los cuatro elementos señalados por Mulet contravienen o no la normativa.

En paralelo, el Gobierno de Aragón ha respondido ya a la petición de información que hizo el Senado, también a través de Mulet, para saber qué acuerdos había adoptado el Ejecutivo autonómico para decidir sobre la permanencia o la retirada de los mismos cuatro elementos anteriormente señalados.

La DGA, eso sí, solo responde sobre la cruz que señala la caída de un obús en la plaza del Pilar, de la que dice que no hay que retirarla al recordar un hecho histórico; y sobre la inscripción de la plaza Santa Cruz, que sí que se retirará y que dice: «Transeúnte, esta cruz bendita espera de ti una oración por los mártires de la guerra».

Sobre esta cuestión, el Ejecutivo autonómico requirió al Ayuntamiento de Zaragoza para que retire la placa con la inscripción. El consistorio ya ha elaborado el informe para quitar ese texto, si bien al tratarse de un elemento protegido será la Comisión Provincial de Patrimonio, dependiente de la DGA, quien deba autorizar tal actuación.

El Gobierno de Aragón, sin embargo, no ha respondido al senador Mulet sobre las dos bombas expuestas dentro del Pilar, cuya presencia dentro del templo ya defendió el Ejecutivo autonómico ante la petición de retirarlas de un particular; ni tampoco sobre la inscripción latina situada junto al coro mayor del templo, que se modificará en parte en cumplimiento de la ley. Concretamente, la DGA ha requerido al arzobispado para que elimine tres líneas de la inscripción, las que dicen: Tras la guerra de liberación de la patria y obtenida felizmente la victoria. Según fuentes del cabildo, será en los próximos días cuando se eliminen estas palabras.