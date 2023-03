Prevención y mucho cariño: los Bomberos de Zaragoza acercan su experiencia a la ciudadanía

Los Bomberos de Zaragoza son uno de los servicios del ayuntamiento mejor valorados por la ciudadanía. Y eso se nota cada vez que se salen a la calle y se acercan a los vecinos. A lo largo de toda esta semana, los equipos antiincendios de la capital aragonesa han ocupado un espacio en el parque José Antonio Labordeta en el que han mostrado a los vecinos de la ciudad sus vehículos, herramientas y también su forma de trabajar. Pero su función ha ido más allá de la mera exhibición, puesto el motivo detrás de su presencia en esta zona verde era la Semana de la Prevención de Incendios, unas jornadas en las que, de manera didáctica, han tratado de enseñar cómo actuar ante un fuego y cómo hacer para evitarlos en la medida de lo posible.

El despliegue de medios en el parque ha sido considerable, si bien alguno, al entrar por el puente de los Cantautores, se asustaba. «Están los bomberos, ¿qué ha pasado», se preguntaba una señora. Luego se acercaba a curiosear.

Entre los vehículos expuestos había una ambulancia, coches y grandes camiones que centraron las miradas de todos los niños y niñas que hasta el parque se han acercado, puesto que los bomberos han recibido la visita de muchos colegios. Eso sí, un cartel advertía de que los camiones no son un juguete: «Es posible que este vehículo tenga que salir a atender una emergencia. No tocar».

Una de las paradas obligatorias y que más ha triunfado era la manguera, que los propios bomberos enseñaban a utilizar. «Les encanta», decía uno de los agentes antiincendios, Juan Aliaga, quien reconocía la admiración que despiertan entre los pequeños. «Y los que ya son más mayores nos preguntan si hay plazas para ingresar en el cuerpo», contaba.

Pero más allá del mero divertimento, los bomberos han fomentado la difusión de información útil a la ciudadanía. En una caseta hinchable, por ejemplo, daban instrucciones para saber cómo actuar en caso de estar dentro de una vivienda llena de humo.

«Llenamos el espacio de humo blanco y tienen que encontrar la salida. No es una situación real pero puedes explicar cosas que pueden venir bien. A la hora de actuar frente a un incendio, siempre es mejor tener alguna noción previa», explican los bomberos en la puerta.

Así, por ejemplo, es importante en un caso así cerrar la habitación en la que esté el fuego o el humo. Después, si no se puede abandonar la vivienda, hay que irse a la habitación más alejada de las llamas (siempre que cuente con una ventana o balcón desde donde puedan rescatarte), cerrando tras de sí todas las puertas. «El humo mata. Es muy peligroso, la mayoría de gente que muere en incendios no es por el fuego», cuenta Pascual Lorenz, un experimentado bombero, que relataba las experiencias reales en las que se ha visto involucrado. «Lo más complicado son los incendios en los garajes. El humo hace que no veas nada. Te tienes que guiar por las paredes, pero hay muchos obstáculos. Y tienes 25 minutos, que es lo que dura el oxígeno de las botellas», relataba.

En otro puesto, los bomberos enseñan a usar un extintor, un elemento que todos estamos acostumbrados a ver pero que pocos sabrían usar correctamente, de ahí la importancia de estos cursos. Así, guiados por un experto, los visitantes se introducían en una caseta de metal donde se encendían tres fuegos. Con el extintor, los voluntarios debían apagarlos. «Lo más importante es no dejarse nunca un fuego detrás», explicaban.

Pero una de las actividades más espectaculares de la semana de la prevención, organizada por la Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, fue el simulacro de rescate en un accidente de tráfico que llevaron a cabo el miércoles. Ante un numeroso público, los bomberos demostraron lo importante de trabajar con calma pero muy coordinados en caso de emergencia.

En un coche volcado, los rescatistas abrieron el techo del coche para sacar a la supuesta víctima, lo que levantó los aplausos del público. Este domingo continúan las actividades de los Bomberos de Zaragoza desde las 10.00 hasta las 13.00 horas, a la entrada del parque José Antonio Labordeta.