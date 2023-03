Como preámbulo a este festival anual, una docena de parques repartidos por toda la ciudad forman ya parte de “La Ruta de los Tulipanes”, una nueva iniciativa paisajística que busca llenar de colorido diverso diferentes espacios de Zaragoza. La concejala de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, ha presentado hoy esta muestra floral que “en sus tres años de vida se ha consolidado como una feria nacional e internacional que atrae a numerosas personas de fuera de Zaragoza y que posiciona a nuestra ciudad como la capital del color, del verde urbano y de la convivencia al aire libre”.

Este año la imagen de #ZGZFlorece gira en torno a la pasión, al color y a la vida: “Como indicamos en el dossier, la pasión nos impulsa a seguir adelante y las flores son símbolo de esa pasión, de la vida y de la naturaleza”, ha explicado Natalia Chueca.

“Este festival -ha recordado- nació como una explosión de color en un momento, cuando el Covid nos permitió empezar a recuperar nuestra vida, en el que teníamos una necesidad vital por disfrutar, por relacionarnos y por disfrutar del aire libre. Creo -ha añadido- que ese sentimiento nos sigue acompañando: los zaragozanos disfrutamos de la calle, del encuentro y del capazo, de la belleza y de la música, del ocio y de la cultura. Y todos esos ingredientes están en Zaragoza Florece”.

Con 300.000 visitantes en sus edición anterior, en esta ocasión el objetivo no es tanto crecer como consolidar una propuesta asentada ya como la primera gran cita de la primavera, el punto de arranque para un verano que se acerca. La organización del Festival Zaragoza Florece cuenta con el patrocinio de FCC, Urbaser, Avanza, Ambar, Caja Rural, Edelvives, 49 Millions, Leroy Merlin, Los Tranvías de Zaragoza y Lumon, así como con la colaboración de Ágreda Autobuses, Flores Aznar y Gradyflor.

El intenso programa en el que ya se está trabajando incluye la presencia de al menos cinco grandes maestros floristas, como Frederic Dupré, Carlos Curbelo, Sefa Tur, Edith Guzmán y Mónica Vilanova, que intervendrán en espacios como la escalinata del Batallador, el Puente de los Cantautores, el Quiosco de la Música, la Pajarera o los puentes del Paseo de los Bearneses.

A ellos se sumarán este año los alumnos del Centro Río Gállego de Zaragoza Dinámica, que crearán un túnel de flores en la calle Isabel Zapata Marín, y por supuesto, la Asociación de Floristas de Aragón, que colabora activamente en la organización del Festival y que tendrá en el Jardín Botánico el escaparate reservado para sus creaciones.

Los muros de flores junto a la Fuente de Neptuno, la creación de letras gigantes, el Mercado de las Flores, la Zona Gastronómica y la Zona Picnic serán, un año más, otro de los puntos fuertes de #ZGZFlorece. Este año, por ejemplo, se contará con 11 foodtrucks en el paseo de San Sebastián, en las que se podrá degustar tanto hamburguesas clásicas como baguels de autor, comida oriental, pizza italiana, huevos rotos o comida extremeña, así como helados y cafés.

Mención especial merece la amplia propuesta que ha preparado el Patronato de Educación y Bibliotecas de Zaragoza, tanto en el Jardín de la Lectura como en el Espacio Café y Libros, su zona de actividades, como punto de referencia, el Kiosco. Allí se han previsto talleres, hamacas de lectura, cafetería “take away”, rutas histórico-artísticas por el parque, una Ruta de las Flores Comestibles, talleres de fotografía con teléfono móvil, narraciones dramatizadas, lecturas bajo el árbol, cuentos en inglés, lecturas en francés en colaboración con el Institut Français de Zaragoza, actuaciones musicales, taller de cianotipia, de prensa de flores… Y una cita con La Habitación Roja, grupo musical con el que se mantendrá un encuentro de “Café, libros y otras movidas”.

La música es, también, otro de los atractivos más potentes de Zaragoza Florece. El Quiosco de la Música, La Nueva Arboleda, la Escalinata, el Puente de los Cantautores, los alrededores del Jardín de la Lectura y la Zona Picnic aglutinarán la mayor parte de las actuaciones.

Se espera la presencia de alrededor de 25 grupos y solistas, con nombres como Elem, Sanxis, Komando Komare, Nico B, Orion, Humberto Ríos, Almalé, Jadey, Artem Trío, Modelo, Nacho di Martino, Zoe, o Diego Meléndez, entre otros. Destacarán especialmente las actuaciones, en la escalinata del Batallador, de El Mantel de Noa o el Coro Amici Musicae Juvenil.

El mundo del teatro infantil tendrá también cabida en Zaragoza Florece, con Nostraxladamus, Almozandia y las cuenteras de Charraire.

Florece quiere intentar que este año las flores desborden más que nunca el Parque Grande José Antonio Labordeta. Por eso ya se está en contacto con diferentes instituciones, comercios y empresas para que decoren sus fachadas y escaparates en estos días de explosión de colores. El programa del Festival también intentará llegar a edificios emblemáticos y muy representativos de Zaragoza para que también sean escenario de la muestra. En este caso, de la mano de Edelvives y en colaboración con el Cabildo de Zaragoza, se está trabajando para que algunas iglesias acojan también actividades de #ZGZFlorece.

El proyecto ambientaciones y proyecciones florales sobre sus fachadas como conciertos de música clásica y visitas de centros educativos. Esta parte del programa, todavía en preparación, será anunciada cuando el programa quede definitivamente cerrado.

Mientras llega el momento de disfrutar de #ZGZFlorece, el servicio de Parques, Jardines e Infraestructuras Verdes ha impulsado la nueva “Ruta de los tulipanes”, que ya puede recorrerse en 12 parques y plazas diferentes de la ciudad. Después del éxito conseguido en los dos años anteriores con la plantación de tulipanes y narcisos en el Parque Grande José Antonio Labordeta, el Ayuntamiento ha decidido extender estas plantaciones espectaculares y vistosas al resto de la ciudad, distribuyéndolas en doce parques y creando así un recorrido de bulbosas para que todos los barrios disfruten de estas floraciones.

La ruta está ya visible en los parques Sedetania, Delicias, La Granja, Plaza Mayor, Glorietas de Goya, Parque Bruil, Frente Fluvial, Parque Tío Jorge, Torrero (junto al Centro Cívico), Parque de la Aljafería y Parque Pignatelli, así como en propio Parque Grande José Antonio Labordeta. El proyecto plantea incorporar nuevas combinaciones, sumando a los tulipanes y narcisos, presentes en el Parque Grande, otras especies como los crocus, alliums y fresias. Se han preparado 10 combinaciones con tonalidades diferentes, cada una de ellas con dos o más especies para alargar al máximo la floración.

Las bulbosas son especies, normalmente tuberosas o bulbosas, que se plantan en tierra en otoño y que se desarrollan rápido, para florecer, a finales de inviernoprincipio de primavera; coincidiendo con un momento en el que todavía la mayoría de las especies están saliendo del letargo invernal. Su floración es abundante y llamativa, de manera que aporta un punto ornamental y de atención en el paisaje muy importante. Tras la floración que dura unas semanas, se marchitan – tiempo que la planta debe permanecer en el terreno sin tocarse- para que los nutrientes retornen al bulbo (unas 6-8 semanas). Una vez transcurrido este periodo se puede eliminar la hoja y flor marchita y dejar el bulbo para que florezca al año siguiente.

En total se han plantado 164.730 bulbos, en una superficie de 1.052 m² aproximadamente. Para ello, las contratas de jardinería del Ayuntamiento, durante el periodo de otoño han preparado los parterres, trabajando la tierra, abonándola, y adecuando el sistema de riego. Las nuevas combinaciones, parten de una selección muy especial, que garantiza que estos bulbos, si se tratan correctamente, puedan naturalizarse y permanecer en el terreno varios años y por tanto pudiendo florecer anualmente.

'Zaragoza Florece' en finde electoral

La concejala municipal de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asegurado que no se cambiará sobre el calendario la celebración del evento Zaragoza Florece, el último fin de semana de mayo, que coincide con la fecha de los comicios autonómicos y locales porque "con la Ley electoral en la mano, no hay nada que lo impida".

De esta forma ha respondido a la portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, quien anunció este martes que llevará este evento a la Junta Electoral por coincidir con esa fecha de votación.

"El PSOE no piensa en los zaragozanos, sino en su interés partidista y no se por qué piensa que sea un problema que se celebre Zaragoza Florece, que los ciudadanos lo disfrutan y que coincide con las elecciones, pero solo un día". Por ello, ha señalado que sea la Junta electoral la que lo determine, "pero con la ley electoral en la mano no hay nada que lo impida", ha incidido.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha explicado que no se cambia la fecha porque es la tercera edición que al igual que el año pasado es el último fin de semana de mayo y "no hay motivo para que los ciudadanos dejen de disfrutar de cuatro días festivos". "No creo que sea un impedimento para ir a votar como, igualmente, hay ferias en otras ciudades de la comunidad autónoma". No obstante, en su primera edición, este festival se celebró el primer fin de semana de junio.