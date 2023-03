16 votos a favor y 15 en contra. Este ha sido el resultado de la votación definitiva en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza sobre la operación Romareda. Jorge Azcón ya tiene el aval plenario para seguir adelante con su plan y licitar la construcción y explotación del nuevo estadio el próximo mes de abril. Lo hará, eso sí, sin el consenso al que aspiró en su día, cuando inició la modificación del PGOU necesaria para acometer la ampliación del campo y ceder al Real Zaragoza su explotación durante 75 a cambio de su construcción.

Con la modificación del planeamiento se agrupa en una sola parcela los suelos del estadio, los deportivos y los terciarios que existían e incorpora 20.500 metros cuadrados de un solar anexo al campo y se incluye la fórmula del derecho de superficie a 75 años.

Esta vez, y por la cercanía de las elecciones de mayo, el debate no se ha centrado en aspectos técnicos. De hecho, solo ZeC ha sacado a relucir las dudas planteadas por el Gobierno de Aragón sobre el tipo de modificación planteada por PP-Cs. Desde el Ejecutivo de Lambán consideran que el plan propuesto incumple la Ley de Urbanismo de Aragón, y en este sentido presentó dos de sus tres alegaciones, sin embargo nada ha dicho al respecto el PSOE.

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha vuelto a defender la legalidad del proyecto y su viabilidad y ha celebrado que el acuerdo plenario de este miércoles "va a permitir que Zaragoza tenga un estadio de primerísimo nivel sin asaltar los bolsillos de los zaragozanos". Un campo, ha recalcado, "necesario para ser una de las sedes del Mundial de Fútbol" en 2030.

Sin consenso

El PSOE, que ha vuelto a solicitar sin éxito que se retome la negociación desde el inicio, ha acusado al alcalde de actuar "en beneficio propio" y con intereses "partidistas", poniendo "en riesgo el proyecto". Para el concejal del PSOE, Horacio Royo, el problema de la operación Romareda planteada tiene que ver con los intereses de PP-Cs en "privatizar" el campo "en beneficio de los fondos de inversión". Un hecho que ha impedido que este proyecto de ciudad haya contado con el tan ansiado consenso.

"Azcón es un político con alergia al consenso y adicto al ruido y a la confrontación", ha asegurado Royo, que le a acusado de carecer de "un modelo de ciudad". "No tiene modelo de ciudad, ni de Aragón ni de nada y lo oculta con la bronca y el ruido", ha afirmado.

También Podemos ha acusado al Gobierno de Azcón de romper los consensos e "incumplir" los acuerdos, como el que alcanzó con PP-Cs sobre la Ciudad del Deporte. El portavoz de la formación morada, Fernando Rivarés, ha recordado que Serrano se comprometió por escrito a impulsar este equipamiento, a mantener la titularidad del campo y a garantizar el desarrollo de la competición en la misma Romareda durante las obras.

Rivarés ha adelantado que si forma parte del Gobierno municipal en la próxima corporación paralizará la licitación y propondrá la creación de una sociedad mixta integrada por la DGA, el ayuntamiento y la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) para impulsar el nuevo estadio. Un modelo que el propio alcalde ha admitido que fue la primera alternativa que se planteó su Gobierno. "Se lo propuse al señor Lambán", ha afirmado Azcón.

En este sentido, Serrano ha recordado que fue el presidente del Ejecutivo el que la descartó públicamente "en sede parlamentaria" cuando dijo que "lo deseable" sería que fuesen los nuevos propietarios del club los que levantasen el estadio y lo pagasen «enteramente» sin tener que recurrir a las instituciones.

Desde Zaragoza en Común (ZeC), Pedro Santisteve ha insistido una vez más en que la opción de remodelar La Romareda es viable técnicamente y mucho más económica, y ha acusado al equipo de Gobierno de "privatizar el estadio en beneficio de los fondos de inversión".

Por su parte, el portavoz de Vox, Julio Calvo, ha avalado la propuesta y ha vuelto a acusar a la DGA y al PSOE de "actuar con mala fe" tratando de "paralizar" el proyecto.

"¿Y Lola Ranera?"

Jorge Azcón, que ha cerrado el debate, ha instado a la portavoz del PSOE, Lola Ranera, a que exponga públicamente cuál es su alternativa. "¿Qué hará si es la próxima alcaldesa?", le he preguntando el alcalde. "Es muy indicativo que no hable en el momento en el que estamos --a dos meses de las elecciones-- y siendo la candidata del PSOE a la Alcaldía de Zaragoza", ha afirmado el primer edil, que ha asegurado que Ranera no quiere pronunciarse públicamente porque "no puede decir que no va a ocurrir", es decir, que no paralizará la licitación.

"Vamos a dejar todo preparado para que el Real Zaragoza tenga un campo sin que se pague con impuestos. ¿Si gana las elecciones parará el proyecto?", ha insistido el conservador, que ha tildado de "valiente" a Rivarés por haber admitido que si forma parte del próximo Gobierno lo hará.