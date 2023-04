El concejal del PSOE Ignacio Magaña en el Ayuntamiento de Zaragoza ha sido condenado por conducir sin puntos en el carnet de conducir, una infracción por la que deberá pagar 3.600 euros. El edil, que fue suspendido temporalmente de militancia cuando se conoció que la Policía Local le había dado el alto ­el pasado 5 de marzo y que fue denunciado por no contar con el permiso de coche.

No obstante, ante esta condena, el líder del PSOE en Aragón, Javier Lambán declaró este miércoles que es una cuestión que «podemos dar por pasada y pasar página». «El PSOE ha tomado todas las decisiones que tenía que tomar. Estamos en puertas de la disolución del ayuntamiento. Es hora de pasar página definitivamente», insistió Lambán.

Magaña sigue expulsado del partido, pero su cese no es aún definitivo puesto que la decisión debe aprobarse en Ferraz tras haber pasado por la Ejecutiva provincial del PSOE en Zaragoza. No obstante, una vez sea expulsado, los socialistas en el ayuntamiento deberían solicitar al pleno su expulsión del grupo municipal para que pasara a ser edil no adscrito. Si bien, se da la circunstancia de que hasta finales de abril no hay pleno. El año pasado, Magaña ya fue expulsado del PSOE tras ser detenido por un presunto caso de violencia machista. Fue absuelto y se reintegró en el partido.