Mucho más que un botón rojo: las novedades del contrato de teleasistencia de Zaragoza

El nuevo contrato de teleasistencia en Zaragoza ha comenzado su andadura con mejoras notables con respecto al anterior servicio. Entre las principales novedades está el número de personas atendidas, que crece sustancialmente, los nuevos protocolos de actuación atención individualizados por cada usuario y las nuevas tecnologías que se van a utilizar que permiten detectar, por ejemplo, cuando un individuo se cae o lleva mucho tiempo sin moverse del mismo lugar.

Según el último dato disponible, en Zaragoza el servicio de teleasistenica atiende a 12.933, lo que son en total 16.449 personas atendidas entre usuarios y los convivientes de algunos de ellos. Nunca antes había habido tantas personas atendidas. El nuevo contrato se adjudicó a finales del pasado mes de febrero a la empresa Atenzia. Su valor alcanza los 16.342.560 euros para un periodo de tres años, que comienza ahora.

Uno de los cambios en esta nueva prestación es el modelo de atención centrado en la persona, que atiende a los gustos y peculiaridades de cada usuario para tratar de ofrecer una mejor asistencia. «Antes a todo el mundo se le realizada más o menos el mismo tipo de intervención pero ahora esta es más ajustada a la situación de cada uno. Además, el modelo que aplicamos es preventivo y también va evolucionando, porque no se hace una única evaluación de los usuarios, sino que se tiene en cuenta cómo van cambiando. Se tienen en cuenta todos los matices posibles. Por ejemplo, si a una persona no le gusta salir de casa se le ofrecen unas actividades diferentes que a otra que puede preferir salir. O si no les gusta que les llamemos por teléfono buscamos otras formas de comunicarnos con ellos», cuenta la directora de Atenzia, Beatriz Alejo.

Así, cuando un usuario se da de alta en el servicio, se le hace plan personalizado de intervención, un proceso que ya ha comenzado tras la entrada en vigor del nuevo contrato. A todas las personas se les ofrece además un programa de envejecimiento activo con diferentes actividades para prevenir su degradación física.

También existe un programa de telemonitorización de constantes que se aplica a las personas con varias patologías. Esto permite a los técnicos de Atenzia conocer las constantes vitales o el oxígeno en sangre de un usuario sin necesidad de acudir hasta su domicilio, lo que permite conocer el estado de salud de las personas asistidas en remoto.

También se han creado protocolos específicos para personas en soledad, en duelo (a los que se ofrece apoyo psicológico), otro para personas que sufren caídas habitualmente, uno de prevención del maltrato y otro del suicidio. Dependiendo de cada caso se aplica uno u otro.

Y todo esto se complementa con las nuevas tecnologías. Con la puesta en marcha del nuevo contrato Atenzia contará con 300 dispositivos periféricos que, entre otras funciones, pueden controlar si una persona lleva mucho tiempo en la cama, si sufre un cambio brusco en la «verticalidad», es decir, si se cae, o cuantas veces pasa por un punto concreto de su hogar para así saber que todo está bien. En caso de no detectar la presencia o una falta de movimiento que se prolonga en el tiempo el dispositivo avisa a la centralita.

También se contará con 100 dispositivos de geolocalización para usuarios con riesgo de perderse y otros 100 de teleasistencia móvil, que permiten pulsar el famoso botoncito rojo desde fuera del hogar. Todo para mejorar el bienestar de los mayores de Zaragoza.