Los técnicos municipales han concluido que el daño en la estructura del número 17 de la calle Mariano Gracia de Zaragoza es tan grave que no existe posibilidad técnica de repararlo. Así que tras la estabilización ejecutada hoy para que los vecinos saquen sus propiedades, el inmueble permanecerá clausurado y se estudiará su derribo parcial o completo, atendiendo a la situación. El edificio sufre importantes daños estructurales en el sótano, en los pilares, en algunos muros y en la zona trasera de galerías, lo que compromete seriamente la estabilidad de la estructura y permanece el riesgo de colapso.

Por ello, el Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha, de manera subsidiaria, las tareas de estabilización del edificio y los operarios de una empresa especializada ya han comenzado las acciones de apuntalamiento, tanto del sótano como de la primera planta, para garantizar la seguridad, y no se descarta que se extienda a otras plantas.

Los daños en el edificio se detectaron ayer tarde tras una revisión de Bomberos de Zaragoza, que acudieron al lugar por un aviso de fuga de agua. En ese momento se observó la precaria situación de la base de la edificación, lo que obligó a desalojar a los residentes y a una primera inspección de los técnicos municipales de Urbanismo. Esta mañana, en un análisis en profundidad, se ha constatado que los daños no se deben a la fuga de agua sino al paso del tiempo y a la falta de mantenimiento en profundidad. Por tanto, el edificio queda catalogado en situación de ruina inminente. No obstante, también se ha revisado el edificio colindante, número 15, de la misma calle, y se ha comprobado que no sufre afecciones graves que requieran una intervención.

A lo largo de esta mañana se finalizarán las tareas de estabilización mínima del 17 de la calle de Mariano Gracia mediante el apuntalamiento, lo que permitirá a los 17 inquilinos desalojados poder entrar a sus hogares para retirar todas sus pertenencias, acompañados por los efectivos de Policía Local, que están presentes en la inmediaciones garantizando el dispositivo.

Los Servicios Sociales municipales activaron ayer el protocolo establecido en este tipo de casos y procedieron al realojamiento de 13 personas (aquellos que no pudieron reubicarse en casa de amigos y familiares) en diferentes establecimientos hosteleros de la ciudad. Se sigue en contacto con los afectados y el Centro Municipal de Servicios Sociales del Arrabal ya trabaja en el estudio pormenorizado de la situación de todos ellos (tanto los realojados como los que no precisaron ayuda en un primer momento) para conocer la titularidad de ocupación del alojamiento siniestrado, la situación económica y el apoyo de sus redes familiares y sociales, así como los requisitos para activar el protocolo de alojamiento temporal. En concreto, una de las familias ya ha sido realojada en un piso gestionado por Zaragoza Vivienda, con quien se está en coordinación constante.

Ahora, una vez que se apuntalen las plantas bajas del edificio y los residentes puedan retirar todas sus pertenencias, los técnicos municipales estudiarán posibles actuaciones integrales a acometer, si bien no se descarta que pueda llegarse a la situación extrema del derribo, dada la fragilidad detectada en la estructura que podría comprometer a todo el inmueble.