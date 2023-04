Patada hacia delante. La concejala delegada de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Carolina Andreu, compareció este lunes en la comisión de Urbanismo a petición de ZeC para explicar los «posibles errores» en la adjudicación de un contrato a la empresa Solitium, una compañía que habría ayudado a elaborar los pliegos del concurso que después ganó. La edila no dio justificación alguna y se limitó a decir que dará las «explicaciones pertinentes» en el consejo de la sociedad Zaragoza Vivienda que, a diferencia de la comisión, se celebra a puerta cerrada.

Andreu no aclaró siquiera cuándo se celebrará ese consejo de la sociedad municipal de vivienda, entidad que adjudicó el contrato a Solitium. Fue este diario el que, el pasado 30 de marzo, desveló que el gerente de Zaragoza Vivienda, José María Ruiz de Temiño, se había intercambiado al menos cinco correos electrónicos con el responsable de la firma a la que después se adjudicó el contrato. En esas comunicaciones se hablaba de los requisitos que incluirían, meses más tarde, los pliegos técnicos de ese contrato. También de la valoración económica, aunque finalmente no coincidía exactamente con las cifras por las que salió a concurso público. El contrato se adjudicó por unos 63.000 euros.

Ante la noticia publicada por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, la oposición pidió la celebración de un consejo extraordinario de Zaragoza Vivienda para exigir el cese del gerente de la sociedad municipal. El equipo de Gobierno tiene 30 días para convocarlo pero, dos semanas después, todavía no hay fecha.

Así, en su breve comparecencia, Andreu se limitó a decir que será en ese consejo de administración extraordinario donde se darán las «explicaciones» oportunas. «Se está analizando toda la documentación para ver si (la adjudicación del contrato a Solitium) puede contener errores», afirmó la concejala de Vivienda, del PP. Entonces, «se adoptarán las fórmulas necesarias para que no se vuelvan a repetir esos errores», añadió la edila, quien recordó también que el asunto está en manos de la Fiscalía y que será, por tanto, la Justicia, quien determine si se ha cometido alguna irregularidad. No obstante, si el Ministerio Fiscal está investigando el caso es porque ZeC lo judicializó y no porque el equipo de Gobierno tomara esa determinación.

Ante las someras explicaciones de Andreu, el portavoz de ZeC, Pedro Santisteve, recordó que no es la primera vez que el nombre del gerente de Zaragoza Vivienda, José María Ruiz de Temiño, se ha puesto en entredicho. Fue denunciado por una empleada de la sociedad pública por un presunto caso de acoso laboral. Y recientemente se descubrió que dos de los directivos de la empresa municipal contratados en este mandato habían trabajado previamente con Ruiz de Temiño y habían compartido, incluso, equipo de pádel.

«Han pasado 15 días y no han hecho nada. Confiábamos en que actuaran con más diligencia», criticó Santisteve, que insistió en que se cese al gerente. Por su parte, el portavoz del PSOE, Horacio Royo, se mostró «decepcionado» con las explicaciones de Andreu. «Ha faltado el respeto a la comisión», dijo el socialista.

Desde Podemos, Fernando Rivarés, también afirmó que «aquí (en la comisión de Urbanismo, que es pública) también deben dar explicaciones». «El alcalde Azcón reiteradamente ha protegido a sus amigos», llegó a decir el morado.

Sin embargo, a pesar de las críticas de la oposición, Andreu cerró su comparecencia, la última de este mandato, agradeciendo «el magnífico trabajo» de los empleados de Zaragoza Vivienda, «empezando o terminando por el gerente».