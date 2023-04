La comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó este martes la incorporación al presupuesto de 2023 de 7.139.809 euros de ingresos no previstos que provienen de sentencias judiciales que han sido favorables para el consistorio de la capital aragonesa. El dinero se destinará ahora, entre otras cosas, a pagar facturas a FCC por el contrato de limpieza pública por valor de 4,5 millones.

El origen de estos ingresos extraordinarios está en parte en la reclamación que hizo el Ayuntamiento de Zaragoza en los tribunales a la Agencia Tributaria en la que el consistorio reclamaba que no debía abonar el IVA de las facturas que paga por el tranvía.

La Justicia se ha puesto de parte de los intereses municipales, por lo que ha ingresado 4,5 millones que no debería haber pagado desde 2017, cuando cambió la normativa que regula el IVA, de las liquidaciones efectuadas de este impuesto.

El resto del dinero, hasta llegar a los 7,1 millones, proviene de sentencias que también han sido favorables para el ayuntamiento según explican fuentes del área de Hacienda.

Así, el equipo del Gobierno municipal se ha encontrado con 7,1 millones de euros con los que no contaba pero para los que ya ha encontrado destino. Este martes, con los votos del PP, los seis concejales no adscritos ex de Cs y Vox se aprobó destinar 4,5 millones de estos más de siete a pagar una certificación pendiente de cobro a FCC por el contrato de limpieza pública de octubre de 2022.

Este hecho fue criticado por el concejal de ZeC Alberto Cubero, ya que argumentó que si la factura data de octubre del año pasado se tendría que haber previsto ya en la elaboración de los presupuestos de 2023.

Por ello, Cubero defendió una enmienda a esta modificación presupuestaria para que esos 4,5 millones de euros vayan a suplementar la partida de cooperación al desarrollo en 2,5 millones y a crear unas ayudas a las actividades educación pública por valor de 2.089.809 euros. Su propuesta fue apoyada por los socialistas y por Podemos pero fue tumbada por los votos de la derecha.

El resto de los 7,1 millones irán destinados, principalmente, a los siguientes proyectos. 950.000 euros a la conservación del viario y mejora de la accesibilidad de las calles de la ciudad; 461.000 a las obras de reforma de la segunda fase de la avenida Cataluña; 89.000 a la renovación de viario; y 500.000 para comprar nuevos vehículos para el cuerpo de la Policía Local.