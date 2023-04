La Fiscalía ha abierto diligencias tras la denuncia presentada por ZeC después de que EL PERIÓDICO DE ARAGÓN diera a conocer que el gerente de la sociedad municipal Zaragoza Vivienda, José María Ruiz de Temiño, y el responsable de la empresa Solitium, Carlos Prat, intercambiaron información sobre el contenido de los pliegos técnicos de un concurso que finalmente se adjudicó a esta empresa, dedicada a los servicios informáticos.

Según ha adelantado el diario digital Público, la denuncia de Zaragoza en Común está ya siendo examinada por la Fiscalía, que ahora deberá determinar si los hechos podrían ser constitutivos de un delito por tráfico de influencias. No obstante, el portavoz de ZeC, Pedro Santisteve, ha afirmado que como parte denunciante no ha recibido notificación alguna por parte del Ministerio Fiscal.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza han matizado que lo que ha hecho la Fiscalía es "abrir diligencias preliminares que se inician siempre que abre un proceso, en este casi, a raíz de la denuncia de ZeC". Es decir, argumentan desde el equipo del PP al frente del Gobierno municipal que se trata de un trámite obligatorio.

Asimismo, fuentes del consistorio han dado a conocer que el propio gerente de la sociedad municipal compareció voluntariamente el pasado miércoles ante la Fiscalía "sin haber sido citado para ello para esclarecer cuanto proceda" sobre la denuncia presentada por ZeC.

Así, se trata, en todo caso, de un trámite que no supone la imputación, por el momento, de ninguna causa si bien para la oposición la apertura de dichas diligencias vuelve a poner de manifiesto la necesidad de cesar a Ruiz de Temiño como gerente de la sociedad municipal, un puesto al que accedió en 2020 y que depende directamente del alcalde. Es decir, fue el actual regidor, Jorge Azcón, el que lo designó.

Precisamente en la tarde de este viernes se ha convocado el consejo de administración extraordinario de la sociedad municipal que la oposición solicitó cuando se conoció que Ruiz de Temiño y el responsable de Solitium habían compartido información sobre las condiciones de debían regir en el concurso que se acabó adjudicando a esta empresa por unos 60.000 euros.

El objeto del contrato adjudicado a Solitium se refiere al «alquiler, instalación y mantenimiento de dispositivos multifuncionales de impresión de oficina y plotter para diversas dependencias de sociedad municipal Zaragoza Vivienda S. L. U.». La comunicación entre Ruiz de Temiño y Prat, a la que tuvo acceso EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, corresponde con los correos electrónicos enviados mutuamente entre el 12 y el 15 de julio de 2022. Si hubo más, se desconoce por parte de las fuentes consultadas por este diario, tanto en las oficiales del Ayuntamiento de Zaragoza como del propio Carlos Prat, que no quiso hacer declaraciones a este diario más allá de asegurar que no lo recordaba: «No lo puedo negar porque no recuerdo que se enviaran esos correos electrónicos», respondió a las preguntas de este diario.

Obtuvo 96 de los 100 puntos de valoración

Solitium obtuvo 96 de los 100 puntos de valoración en el concurso, solo le faltaron los 4 de un elemento técnico (el lenguaje PostScript propuesto en su oferta), que casualmente fue corregido durante la licitación porque se había pedido «por error» uno que acabó cambiándose. No obstante, la otra oferta, presentada por Kyocera, ni siquiera llegó a puntuarse «por no cumplir los requisitos previos a la licitación».

Respecto a los correo de julio de 2022, el más llamativo de ellos, sin duda, es el que remite Carlos Prat al gerente de Zaragoza Vivienda el 12 de julio de 2022 a las 14.13 horas. En el encabezado del mismo, este pone «ahí va tema pritning, perdona el retraso». Dentro, se adjuntan dos documentos, uno de ellos un Word en el que se detallan algunas de las certificaciones de calidad a exigir en esos pliegos, tipo de dispositivos a pedir a las empresas, con las características técnicas mínimas, muy específicas, de estos... Junto a él, una tabla de Excel con información sobre las impresoras de Solitium.

Tras publicarse esta información, los tres partidos de la izquierda solicitaron el cese de Ruiz de Temiño, que desde que accedió al cargo se ha vuelto envuelto en más de una polémica, como la contratación como directivos de la sociedad municipal de dos excompañeros de trabajo con los que además ha compartido equipo de pádel, según dio a conocer ZeC.

Al conocerse este viernes la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía, Santisteve ha comparecido en rueda de prensa para insistir en la necesidad de cesar a Ruiz de Temiño. "El lunes ya dijimos en la comisión de Urbanismo que podían haber solicitado a la asesoría jurídica del ayuntamiento que comprobara la veracidad de la denuncia. Vamos a ver cuál es el grado de colaboración con la justicia del señor Azcón", ha dicho el portavoz de Zaragoza en Común.

Santisteve se ha mostrado además "preocupado" por la reputación de Zaragoza Vivienda. "La sensación es que (a Ruiz de Temiño) no le afecta nada. Tiene un sentimiento de impunidad", ha añadido Santisteve, que queda ahora a la espera "de que la investigación de la Fiscalía profundice en la veracidad de los hechos".

Por su parte, el concejal del PSOE Horacio Royo, quien también ha comparecido ante los medios de comunicación, se ha preguntado "hasta cuándo van a tener que soportar los zaragozanos la permanencia en el cargo de Ruiz de Temiño", puesto que su gestión se ha caracterizado por encadenar "un escándalo detrás de otro".

La izquierda insiste en el cese

"No puede continuar ni un momento más al frente de Zaragoza Vivienda", ha insistido Royo, que ha recordado que la sociedad municipal se encuentra ahora en un "momento crítico" ya que debe gestionar la recepción de 16 millones de euros de fondos europeos para la construcción de más de 400 viviendas para jóvenes en la ciudad.

Desde Podemos, el portavoz de la formación morada en el ayuntamiento, Fernando Rivarés, ha responsabilizado al alcalde, Jorge Azcón, y a la candidata a la Alcaldía por el PP, Natalia Chueca, de la permanencia en el cargo de Ruiz de Temiño. “Si no es cesado inmediatamente, el alcalde Azcón y la candidata Chueca se convertirán en los máximos responsables políticos de mantener un alto cargo investigado por tráfico de influencias”, ha remarcado.