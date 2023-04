Desde el pasado mes de noviembre lleva un vecino de la zaragozana calle Luis López Allué presentando quejas ante el ayuntamiento por la basura y suciedad que se acumula en los contenedores de esta vía. ¿La respuesta del consistorio? «Daremos parte, me decían siempre, pero luego no siempre aparecían a limpiarlo», cuenta Antonio Galindo, el ciudadano en cuestión. Harto de la situación, decidió crear un perfil en Instagram –@calle_lopez_allue_zaragoza–. Para que todo el mundo pudiera ver lo que él y otros habitantes de la zona sufren cada día.

«La cuenta la creé a título personal pero son muchos los vecinos que la han visto y que me han apoyado», dice Galindo. El problema de esta calle, cuenta, es que hay pocos contenedores para todas las viviendas y los bares de la zona, por lo que cuando están llenos, todo lo que no cabe se acumula fuera, generando suciedad y malos olores.

«Y como la recogida de basura la hacen desde el camión, todo lo que se queda en el suelo no lo recogen. Lo tienen que hacer los barrenderos, y no pasan por aquí todos los días», dice este vecino de la calle López Allué. Desde que empezó a publicar en Instagram imágenes de contenedores rodeados de basura el pasado 12 de abril, Galindo reconoce que sus reclamaciones han tenido un mayor alcance. «Se pusieron en contacto conmigo desde la plataforma Zaragoza Ya y también el candidato de Cs. Y casualmente ayer limpiaron los contenedores hasta con agua a presión, pero soy consciente de que estamos en campaña y la solución es poner más contenedores porque si no la imagen no tardará en repetirse», reclama.

Hasta ahora, Galindo había recurrido a los cauces tradicionales para dirigirse al ayuntamiento: a través de la web, en el apartado de quejas y sugerencias; llamando al 010; y también en la app municipal Conecta Zaragoza, lanzada recientemente. Pero no ha sido hasta que ha creado la cuenta de Instagram cuando ha recibido algo de atención.