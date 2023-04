Como no podía ser de otra manera, el proyecto de construcción de un estadio de fútbol ha protagonizado el último debate plenario del mandato en el Ayuntamiento de Zaragoza. Este viernes, después de una sesión extraordinaria y otra ordinaria, los concejales han tenido la oportunidad de volver a confrontar sus posturas sobre La Romareda. Y los bloques no se han movido: el PP y Vox han atacado a Javier Lambán por "intentar" obstaculizar la operación; mientras que la izquierda ha cargado contra el alcalde por no haber alcanzado un consenso para hacer realidad el nuevo campo.

El debate tuvo lugar en un pleno extraordinario convocado a petición expresa del alcalde y con un único punto: La Romareda. En la sesión los partidos se han tenido que pronunciar sobre el siguiente texto, presentado por el PP y los concejales no adscritos ex de Cs: "el pleno reitera su rechazo al intento del Gobierno de Aragón de intervenir las competencias municipales de impulsar modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana, reitera su compromiso de colaboración con el Real Zaragoza y, respalda el proyecto para la construcción de un nuevo campo de fútbol e insta al Gobierno de Aragón a colaborar para garantizar que Zaragoza y Aragón puedan ser sede del Mundial 2030". El texto salió adelante con los votos a favor del PP, los concejales no adscritos y Vox (16 en total), mientras que la izquierda votó en contra en bloque, alcanzando los 14 votos.