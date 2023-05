A nadie se le escapa que los toldos de la calle Delicias de Zaragoza no cumplieron con su objetivo el pasado verano. Dieron más que hablar que sombra y, quizá, por eso este año nadie quiere encargarse de su instalación. Tanto la Agrupación de Comerciantes de Delicias como el área de Mercados del Ayuntamiento de Zaragoza eluden su responsabilidad que, dicen, es competencia del otro. El problema radica en la interpretación que hacen de una de las cláusulas de las bases reguladoras de la subvención, ahora en medio de la polémica por su elevado coste, «sobredimensionado» según la DGA, de hasta 492.000 euros.

No es la única diferencia entre el consistorio zaragozano y esta asociación de barrio, con 40 socios y con escasa capacidad económica y técnica. La entidad ha presentado un recurso de reposición en primera instancia reclamándole al ayuntamiento el pago de dos facturas que suman 30.000 euros (15.000 cada una) y que el servicio de Intervención no autorizó a pagar al considerar que se trataba de gastos indirectos y no directos. Se trata de la contratación de Cepyme para la gestión y coordinación de los permisos con las comunidades de vecinos y la comprobación de la instalación de los toldos, dos tareas que, según Intervención, debería haber asumido la empresa subcontratada, Carpas Zaragoza (este periódico sigue a la espera de una respuesta de la empresa). El recurso de reposición lo presentaron el 2 de mayo y no descartan acudir al contencioso-administrativo. «El Interventor tiene la obligación de fiscalizar y cuando una asociación presenta los justificantes y no son acordes, su obligación es decir que no lo son y la nuestra no pagar», explicó la responsable de Economía e Innovación, Carmen Herrarte.

Por esas fechas se pusieron en contacto con la concejala pero esta vez para acordar una fecha para instalar los 50 toldos. No han obtenido respuesta. Según la concejalía de Mercados, es la asociación la que debe proceder al montaje y desmontaje de las lonas durante los próximos tres años, «tiempo que se considera razonable como perdurabilidad (vida útil del elemento)», como recogen las bases. En ese mismo punto se incluye que se hará «a través de las fórmulas anuales posteriores convenidas con el ayuntamiento».

Aquí radica la diferencia. Para la asociación de comerciantes está claro que debe ser el consistorio el que defina esa «fórmulas» que pasarían por concretar si se instalan con la misma disposición o se altera para conseguir que den sombra y por definir el pago de los trabajos.