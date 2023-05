Los grupos municipales del PSOE y Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza han solicitado la retirada de un expediente de modificación presupuestaria, por importe de 743.375 euros, que por los plazos de tramitación, lo tendrían que aprobar en pleno la próxima corporación municipal.

De los 743.375 euros de la modificación presupuestaria para el Centro de Recepción de Visitantes de la plaza del Pilar hay 100.000 euros, otros 139.000 euros para la Escuela Infantil de Parque Venecia; otros 100.000 para prestaciones técnicas de fondos UE, una aplicación informática tiene otra partida pequeña y en capítulo 6 hay otras para la conservación de las instalaciones de Policía local y de la seguridad del Edificio Seminario.

Estos datos revelan "que estaba mal cuantificado en el presupuesto", ha indicado la concejala del grupo municipal del PSOE, Ros Cihuelo, mientras que el concejal de ZeC, Alberto Cubero, lo ha atribuido a una forma del PP de hacer "propaganda electoral" y los dos han coincidido en que se debería retirar.

Ros Cihuelo ha comentado que "lo más prudente" sería retirarlo y llevarlo a la nueva corporación que salga de las urnas del 28 de mayo o se amplía el plazo de presentación de enmiendas hasta el 10 ó 12 de julio cuando hayan tomado posición y estén designados los miembros de la comisión de Hacienda.

Es una forma de gobernar "cuando menos inquietante", ha comentado Cihuelo para quien esta forma de proceder por el Gobierno de la ciudad demuestra "poco respeto a los proceso democráticos de los ciudadanos".

Ha criticado que el Gobierno de la ciudad, dirigido por el alcalde, Jorge Azcón, presente una modificación presupuestaria cuatro meses después de aprobar el presupuesto revela que "se dotan mal las partidas" y son unos presupuestos "engañosos que no tienen nada que ver con lo que se ejecuta, que es muy poco".

VULNERACIÓN DE DERECHOS

Pero, además esta modificación supone que el plazo de enmiendas vence el 1 de junio cuando ya se han celebrado las elecciones municipales y los actuales grupos habrán presentado enmiendas cuando algunos no puedan formar parte de la siguiente corporación como resultado de las urnas.

"Se vulneran --ha alertado-- los derechos de los concejales y la voluntad de la ciudadanía porque se presentarán las enmiendas por los grupos que estarán en funciones, cuando cualquier modificación del presupuesto pasa por Comisión de Hacienda y pleno, y para cuando termine el plazo tendría que resolver la siguiente Corporación en la que puede que no estén los mismos grupos".

"En un alarde de burla democrática y falta de transparencia --ha agregado-- pretenden que sea la nueva Corporación la que apruebe la modificación a la que no han podido presentar enmiendas porque todavía no estarán elegidos y tendrán que tomar decisiones sobre aspectos en los que no han podido opinar".

Cihuelo ha arremetido contra la "incapacidad" de ejecutar el presupuesto y ha asegurado que el PP "no cree en la democracia" porque los hechos revelan la "cualidad democrática de los partidos". Además, ha asegurado que actúa como un "rodillo" contra los propios procedimientos democráticos, ya que el nuevo Gobierno que salga del 28M puede tener otras prioridades que no tengan que ver con esta modificación presupuestaria.

El PP actúa "dando la espalda a la más mínima ética institucional, sin respeto a los miembros actuales y futuros de la Corporación haciendo un ejercicio de burla porque obvia la voluntad de los vecinos que pueden optar por otro proyecto de ciudad".

Ha arremetido contra la "soberbia" con la que actúa el Gobierno de la ciudad que "pretende extenderse y perpetuarse más allá de la presencia de Azcón", porque no estará en la próxima corporación, y hasta el final de este mandato "extiende la falta de respeto a la soberanía popular y a la voluntad que los zaragozanos manifiesten en las urnas".

En rueda de prensa, Cihuelo ha subrayado que "no hay precedente" en la institución y el alcalde "deja de regalo la vulneración a los derechos de la ciudadanía cuando, afortunadamente, Azcón no esté en la siguiente Corporación Municipal".

INSEGURIDAD JURÍDICA

Por su parte, Alberto Cubero ha explicado que tras recibir este expediente ha preguntado cómo se va a aprobar puesto que todos los actuales concejales estarán en funciones y si se aprueba por la siguiente Corporación Municipal ha trasladado sus "dudas legales" porque puede haber nuevos grupos y otros no estar y entonces "quien defenderá sus enmiendas", se ha preguntado.

Ha alertado de que seguir con este expediente "puede ser entrar en callejón sin salida" y ha pedido retirarlo y que sea el Gobierno siguiente el que apruebe la modificación de crédito para evitar un "embrollo jurídico".

"Ya no es que sean incompetentes es que son temerarios", ha espetado sobre el Gobierno de la ciudad para incidir en que ha trasladado por escrito su petición de "dar garantías de seguridad jurídica".

Por otro lado, ha tildado de "electoralista" el expediente y ha recomendado al Gobierno de la ciudad que no participe de esa decisión por no tener seguridad jurídica. Ha confiado en que será el secretario del pleno el que informe de que "no se puede llevar a cabo porque los votos particulares de esta corporación no se pueden defender por la siguiente", ha sintetizado.

"La necesidad de hacer propaganda electoral de todo va a llevar a un lío jurídico. Quizás deberían hacer campaña sin involucrar a la ciudad con estos trámites, aunque a Chueca le importa un carajo lo que pase con el expediente", ha opinado.