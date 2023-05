Presentada como la “ministra valiente”, Ione Belarra ha apelado al “voto valiente” en el mitin central que Podemos Aragón ha organizado en Zaragoza. Desde la capital, la secretaria general ha centrado gran parte de su discurso en la Vivienda, aunque sin entrar en esa subasta de pisos públicos a construir que prometen unos y otros durante la campaña electoral.

En su lugar, ha sacado el pecho de haber impulsado la primera ley de Vivienda, con la que pretende que el acceso a una vivienda digna se convierte en “un derecho universal”, como la educación o la sanidad.

Una norma con la que pretende que “la gente” no tenga que endeudarse “de por vida para pagar una hipoteca variable que está subiendo sin parar” y que, ha dicho añadido, solo benefician a los bancos. Este, ha dicho, es el “legado” que Podemos quiere dejar tras su paso por el Gobierno de España.

Tras cargar contra aquellos partidos que tienen a su favor “a los grandes medios de comunicación” y dinero de sus “amigos poderosos”, Belarra ha insistido en que en estas elecciones “nos estamos jugando el derecho de la vivienda”. “Ha tenido que llegar Podemos al Gobierno para que tengamos la primera ley de vivienda de la democracia. Estoy muy orgullosa de que, a pesar de todos los palos puestos en la rueda del PSOE, hoy tengamos la ley de vivienda más ambiciosa posible”, ha declarado entre aplausos.

“Votar sí al derecho a la vivienda es votar Podemos. Por mucho que ahora todos vengan a ponerse la medalla, las únicas personas que se van a dejar la piel para que esta ley se cumpla hasta la última coma es Podemos”, ha asegurado Belarra, que ha enumerado algunos de los logros alcanzados por la formación morada desde el Gobierno en coalición con el PSOE como la subida del SMI, la ley feminista, el tope del gas o la bonificación del transporte público.

"A mí el Pedro Sánchez que más me gusta es el preelectoral"

También ha tenido palabras para el líder del PSOE. “A mí el Pedro Sánchez que más me gusta es el preelectoral”, ha afirmado la podemista, que ha dicho que “sería muchos más fácil gobernar con ellos si todo lo que dicen en campaña lo hicieron después, pero sabemos que no es así” . Por eso, ha añadido, “necesitamos más fuerza el 28”, porque “Podemos tiene que arrastrar al PSOE para que cumpla con lo que se comprometen en campaña.

Ha alertado además del “peligro” que supondría un Gobierno del PP, que necesitaría el apoyo de Vox para sumar la mayoría. “Yo no le entregaría mi voto a alguien que piensa que da igual que gobierne el PP o el PSOE. Eso es una falacia, el bipartidismo hace mucho tiempo que no existe en España”, ha asegurado Belarra.

En un claro llamamiento al voto “útil” o “el valiente” al que apelan en estas elecciones municipales y autonómicas, la “ministra valiente”, bautizada así por Pablo Echenique y Juantxo López de Uralde, ha asegurado que solo hay dos opciones posibles tanto el 28M como en las generales de septiembre. “O una coalición de PP con Vox o una en la que esté Podemos. Estas son las dos opciones que hay que elegir y no da igual gestionar una crisis económica dejando tirada a la gente, recortando servicio públicos, sanidad, dependencia o probando una amnistía fiscal, que hacer lo que ha hecho el Gobierno con Podemos, que es un escudo social. No da igual”.

Ha insistido Belarra en que “la derecha está asalvajada”. “Lo que tenemos enfrente es bastante peligroso” porque, ha dicho, ni PP ni Vox “van a respetar las reglas del juego y frente a eso lo único que cabe es seguir avanzando con más derechas”. Ejemplo de ello, ha añadido, es la “cortina de humo” del PP, que ha centrado su campaña electoral en “ETA y Venezuela”. Una estrategia que, según la secretaria general de Podemos, evidencia que el PP “no quiere confrontar su proyecto político, porque si le dijeran a la gente lo que van a hacer cuando gobiernes no les votaría nadie en este país”.

Para terminar, ha admitido que cambiar las cosas genera “miedo” y exige “valentía”. “La valentía de lejos parece muy épica, pero no significa que no tengamos miedo, que lo que hacemos sea fácil. Significa que estamos sumando la valentía de un montón de gente que después del 15M dijisteis que nos íbamos a poner en pie y que no nos íbamos a arrodillar más”.