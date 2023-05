Chueca vs Ranera: dos formas de hacer política en Zaragoza

Lola Ranera (PSOE) y Natalia Chueca (PP) son los nombres propios de las elecciones de mayo en el Ayuntamiento de Zaragoza. Sus perfiles no son solo antagónicos por su ideología, sino porque representan la tradición de Ranera, una mujer de partido, con la novedad y savia nueva de Chueca, con una corta experiencia en política.

Natalia Chueca: La elegida que florece en Instagram

La llaman la concejala de las flores porque ha hecho de ellas un negocio, una imagen de marca de Zaragoza con un festival que en sus dos ediciones ha sido todo un éxito. A Natalia Chueca le encanta esta definición tanto como hacerse fotos y colgarlas en Instragram, su red social favorita.

Con apenas cuatro años de experiencia en política y con poco peso dentro del partido, ha sido designada para revalidar la Alcaldía del PP. Un ascenso que tiene una explicación sencilla y muy de la formación a la que pertenece: ha sido nombrada directamente por Azcón, a dedo, como se diría coloquialmente.

Sea como sea, suma un nutrido curriculum (con muchos títulos y puestos en inglés, que siempre son más rimbombantes) relacionado con la comunicación y el marketing. Más de 20 años de experiencia en el sector privado ideando campañas para vender productos en las agencias Bassat Ogilvy y Mcann Ericksony en empresas como Imaginarium que le han servido para crear una imagen de marca de sí misma. La marca Natalia Chueca.

«Proyecta la imagen de una mujer moderna, atrevida, con energía. De positivismo y entusiasmo, que se cree lo que hace y dice. Su imagen dentro del partido es muy transversal», analiza la politóloga Carmen Lumbierres, que destaca que ha sabido crearse una identidad propia dentro del equipo de Gobierno de PP-Cs «con un toque de alcaldesa populista, el que le gusta a la derecha» y que recuerda a Jorge Azcón, su mentor.

«Proyecta la imagen de una mujer moderna, atrevida, con energía. De positivismo y entusiasmo, que se cree lo que hace y dice"

Su corta vida en política no ha sido nada fácil y juega en su contra porque no conoce la enrevesada casa consistorial lo suficiente. Como concejala de Servicios Públicos y Movilidad ha soportado una huelga en el servicio de parques, otra del tranvía y otra del bus. Pero los que trabajan con ella dicen que no se achanta y busca contrarrestar lo negativo con un titular positivo. Siempre hay algo que vender, una foto en la que posar y un eslogan que trasladar, como la compra de buses eléctricos y confortables, o un plan de choque para sacar brillo a baldosas, bancos y hasta paredes si hace falta.

Se define como una persona alegre, tenaz y trabajadora, tanto que es capaz de enviar un mensaje de trabajo a las 7 de la mañana como a las 12 de la noche. Tan exigente con su equipo como consigo misma, Chueca es de las que revisa sus intervenciones para detectar y corregir sus fallos, como la oratoria o la improvisación.

Nacida en 1977, hija de charcuteros, es futbolera por obligación (por el pequeño de sus tres hijos, que no piensa en otra cosa), y eso que es ahijada del exzaragocista Víctor Muñoz. Casualidades, Chueca podría ser la alcaldesa que inaugurase la nueva Romareda.

Más de patinete que de bicicleta, ha sabido darle la vuelta a la comunicación política en la casa consistorial. «Los políticos no solo tienen que estar en las redes, tienen que saber utilizarlas y en eso Chueca ha destacado», apunta Lumbierres.

Su talón de aquiles es el propio Jorge Azcón, el que la ha aupado desde el número 6 de las listas de 2019 hasta el primer puesto y el que, por su sobreexposición, puede acabar haciéndole sombra. «Internamente Azcón tiene más capacidad de influencia sobre Chueca que sobre María Navarro, con más peso orgánico», analiza Lumbierres

Lola Ranera: La ‘chica de barrio’ quiere ser alcaldesa

Cuando Lola Ranera aparece por alguna de las plazas de las viviendas sindicales de la calle Ortiz de Zárate pocos son los que no se acercan a saludarla o se asoman por sus ventanas. «Ya viene ‘la Lola’», dicen. La candidata del PSOE al Ayuntamiento de Zaragoza suele definirse como «chica de barrio», aunque más bien es del suyo, de El Rabal, donde la conocen por su condición de política, de vecina y de madre. Se siente cómoda en este ambiente vecinal y cercano en el que los jóvenes no acaban de encajar, ajenos al movimiento vecinal y al asociacionismo.

Ranera, nacida en julio de 1970, comenzó su andadura política tras ejercer como técnica de Juventud durante cinco años. Lo hizo en 1996 como Secretaria General de las Juventudes Socialistas de Aragón y, desde entonces, no ha abandonado el partido. «Tiene un perfil de funcionaria de partido, porque lleva más de 20 años dedicados a lo mismo, pero siempre en puestos secundarios, cumpliendo lealmente con todos los papeles que se la han asignado», explica la politóloga Carmen Lumbierres. Una fidelidad que la ha llevado a estar en la Ejecutiva Provincia, Regional y Federal del PSOE.

En su haber destaca la concejalía de Personal, Participación Ciudadana y Turismo que dirigió de 2007 a 2015,

formando parte del Gobierno de la ciudad durante la legislatura de la Expo, en la que transformó la ciudad y devolvió las riberas a los zaragozanos.

Una etapa marcada por el cáncer de mama, que logró superar y que le cambió la vida y su forma de afrontarla. También le regaló una buena dosis de empatía y cercanía, destacan los que trabajan con ella.

"Tiene un perfil de funcionaria de partido, porque lleva casi 30 años dedicados a lo mismo"

Zaragocista, que no futbolera, trata de exprimir el poco tiempo que tiene para estar con su hijo y su hija. Salvo causa mayor, no se pierde ninguno de sus partidos de baloncesto, incluso le ha tocado tener que ejercer como anotadora algún que otro fin de semana.

Licenciada en Ciencias del Trabajo y con un largo haber de títulos relacionados con las políticas sociales y la participación ciudadana, conoce la ciudad y la casa consistorial como pocos, fruto de los años que lleva dedicándose al servicio público. La experiencia la ha convertido en una toda una hemeroteca municipal y en una cara conocida en cualquier sector que uno pueda imaginarse.

En las pasadas elecciones fue de número nueve en las listas de Pilar Alegría. La lista ganadora, aunque la aritmética no permitió que el PSOE pudiera gobernar. Cuando Alegría abandonó el grupo municipal siete meses después de tomar posesión como concejala, Ranera fue la elegida por el partido para remontar el equipo y ser la líder de la oposición. Un papel que ha ejercido desde la moderación, evitando la crispación, algo de lo que no todos pueden presumir, y sin querer acaparar todo el liderazgo y protagonismo por el mero hecho de ser la número uno.

Metódica, con sus manías, como escribir siempre con tinta azul y acompañar sus cañas con una tapa –dice que ella es de Ámbar--, siempre se apoya en sus concejales, a los que les da su minuto de oro en aquellas materias que dominan.