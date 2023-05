El Área de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Instituto Municipal de Salud Pública, ha reforzado por tercer año consecutivo los tratamientos contra la mosca negra con la utilización de drones. Estos vehículos no tripulados ayudan a esparcir el larvicida necesario en aquellos puntos del río Ebro donde es complicado acceder con barca o donde no llega el tratamiento habitual con las motobombas.

Tras conseguir los permisos necesarios para este tipo de vuelo, esta mañana se han realizado tratamientos, con la colaboración de la empresa Lokímica, en distintos puntos del tramo urbano del Ebro, tanto en las proximidades del Puente de Piedra y el Puente de Santiago como en el entorno de la Expo. Precisamente, la concentración de macrófitos es lo que dificulta la aplicación del larvicida (inocuo para el resto de especies) por los medios convencionales.

Este año, la ausencia de crecidas importantes que limpien el cauce de los ríos así como las altas temperaturas registradas en el mes de abril han hecho proliferar la presencia de estas “algas”, lo que ha derivado en un incremento de la presencia de mosca negra en algunas zonas de la ciudad. Desde el mes de marzo, dos meses antes que en campañas anteriores, los técnicos del Instituto Municipal de Salud Pública han realizado inspecciones y tratamientos contra la mosca negra tanto en el Ebro como en el Gállego.

Tan pronto se han conseguido los permisos se ha vuelto a recurrir al uso de drones, cuya eficacia ha sido demostrada en los dos años anteriores. “Como una derivada más del cambio climático -ha explicado la concejala Natalia Chueca- estamos sufriendo una primavera con mayor presencia de mosca negra y de otros insectos molestos, como las garrapatas. Desde el área de Servicios Públicos -ha añadido- estamos poniendo todos los medios a nuestro alcance para limitar las afecciones que estas plagas y cualquier otra puedan provocar en la ciudadanía, y no dudamos, como vuelve a ser el ejemplo de hoy, en utilizar la tecnología más avanzada para ello”.

No obstante, desde el Ayuntamiento de Zaragoza se insiste en reclamar al Gobierno de Aragón su implicación en la lucha contra estas plagas. El tratamiento debe realizarse también en las zonas limítrofes de Zaragoza, fuera de su término municipal. La mosca negra tiene una gran capacidad de vuelo y, aunque en la capital se intensifiquen los tratamientos, éstos no tendrán toda su eficacia si no se complementan en las localidades y tramos limítrofes de la ribera. La mosca negra causa no sólo molestias entre la población, sino también daños graves en la ganadería.

Precisamente para reforzar el trabajo municipal en esta línea, la concejala de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, y la vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica de la Universidad de Zaragoza, Gloria Cuenca, firmaron recientemente el convenio para la creación de la Cátedra Investigación en Plagas Urbanas y Salud Pública.

Esta Cátedra, que nace con el objetivo de realizar estudios de diagnóstico e identificación de plagas, incluyendo estudios sanitarios que proporcionen una visión global en materia de plagas urbanas en el municipio; definir estrategias preventivas preferiblemente, para el control de plagas urbanas, diferenciando por tipo de plagas y definiendo objetivos e indicadores; generar investigación en materia de plagas urbanas y salud pública; y desarrollar políticas de formación práctica y de divulgación, dirigidas tanto a los estudiantes universitarios como a los profesionales del sector público y al conjunto de la sociedad.

En consonancia con estos objetivos, las primeras actuaciones de la cátedra, que será dirigida por Ignacio de Blas, profesor titular de Sanidad Animal en la Facultad de Veterinaria, se llevarán a cabo en varias líneas de trabajo: vigilancia entomológica; estudio de garrapatas; estudio del estado sanitario de ratas urbanas; control sanitario de los gatos procedentes de colonias felinas; creación de una página web para la difusión de las actividades de la Cátedra; realización de una jornada de plagas urbanas y salud pública; y apoyo a la realización de trabajos fin de grado y máster.