El sindicato de CGT en Telepizza ha convocado una jornada de huelga en sus establecimientos de Zaragoza para el próximo sábado, 10 de junio, así como una concentración de protesta para el mismo día a las 19.30 horas en la parada del tranvía de la plaza San Francisco. Quieren protestar así contra el nuevo convenio y lo que consideran que son "salarios de miseria".

Este sindicato denuncia que Telepizza, "gracias a la firma de los sindicatos de UGT y CCOO a nivel estatal", "ha impuesto" a la plantilla un convenio del sector que elimina "las pocas conquistas que tenía la plantilla". Explican que en el anterior convenio de 2016-18 ya les redujeron un 83% el plus de nocturnidad, pero que en este último “de la noche a la mañana, nos han quitado prácticamente todos los complementos extra-salariales", como el plus de transporte, de ropa, de cantidad y calidad, de reparto, de quebranto de moneda y de categoría, así como el plus salarial que en Zaragoza consiguieron con la huelga de 2019.

CGT plantea que “es el propio convenio el que reconoce que esta medida buscaría dejar sin efecto las propias subidas del salario mínimo decretadas”. Pero esta no es la única cuestión contra la que quieren protestar: “Telepizza se ha inventado una nueva categoría con una doble escala salarial para que los y las compañeras que entran nuevas cobren menos que nosotros”.

Por otro lado, “el convenio tampoco recoge una clausula de revisión salarial indexado al IPC real mensual para impedir que devalúen nuestros sueldos. En lugar de eso, hay una subida del 3% que solo se cobra si hay una subida del salario mínimo”. En ese sentido, el sindicato CGT aclara que “la subida del SMI decretada por el gobierno (8%) no solo es ridícula cuando el coste de la vida alcanza los 1500 euros mensuales según los expertos, sino que tampoco alcanza el sueldo mas bajo de la hostelería”.

Desde CGT plantean que “estas subidas son vergonzosas cuando llevamos años de recortes salariales”. Por otro lado, lejos de ese 3% CGT aboga “por equiparar el sueldo de Telepizza al convenio de hostelería”, al que pertenecían antes. Además, denuncian que toda subida salarial deja de ser un derecho cuando se mantiene el articulo 14 del convenio, que dice que “la empresa podrá recortarnos los salarios cuando quiera”.

CGT pide solidaridad

CGT considera que “estas negociaciones han sido totalmente antidemocráticas y a espaldas de miles de trabajadoras" ya que “ni siquiera han sido votados directamente por los y las trabajadoras para poder negociar, ni tampoco se han propuesto hacer un referéndum”.

Aprovechando la movilización, CGT llama “a los y las trabajadoras del sector de la comida rápida a organizarse como los pizzeros” puesto que "UGT y CCOO los acaba de expulsar del convenio de hostelería". El sindicato también anima "a los compañeros de OSTA" (que recientemente denunciaron ese nuevo convenio) a “confluir juntos el próximo 10 de junio”.

Es por todo eso que desde el sindicato CGT piden “la solidaridad de estudiantes y jóvenes, de los movimientos sociales, pensionistas, del movimiento de mujeres y de todos los sindicatos para que apoyen y rodeen de solidaridad esta lucha de la juventud precaria que esta harta de ver como sus vidas empeoran mientras la patronal engrosa millones a costa de la población trabajadora”. “Queremos unir y apoyar las demandas de todos los colectivos que apoyan a la juventud precaria”. Así mismo piden a los clientes que el día de la huelga no consuman.

Por el momento, la huelga se ha convocado para los trabajadores de Zaragoza, pero desde CGT informan de que podría extenderse a otras ciudades.