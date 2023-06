Que la basílica del Pilar vaya a estar dos años en obras va a transformar la imagen del corazón de Zaragoza. Los andamios ocultarán en parte el edificio más representativo de la capital aragonesa, por lo que desde el ayuntamiento mostraron su preocupación desde un inicio por los efectos negativos que podría tener la restauración del templo en el turismo. Pero a pie de calle, por el momento, la preocupación no existe.

«Yo creo que no afectará. En alguna persona sí que influirá para decidir si visitar la ciudad o no, pero yo creo que no tanto como para que lo notemos», explica Laura Mateo, que regenta la tienda de regalos y souvenirs El Torico, en la calle Don Jaime. «¿Por que vaya a estar en obras no van a venir? Si el interior va a seguir abierto, ¿no?», reflexiona tras ser preguntada por el impacto que podrían tener la restauración del Pilar en el turismo.

Esta es la opinión mayoritaria de las personas consultadas. Incluso los turistas niegan que este pudiera ser un factor decisivo a la hora de visitar Zaragoza. Aunque claro, los que pasan estos días en la ciudad pueden contemplar la basílica libre de andamios. «Nosotros hubiéramos venido igual. Nos hemos jubilado hace poco y estamos visitando ciudades que no conocíamos pero que nos apetecía. A ver, el Pilar es lo más conocido de la ciudad, pero Zaragoza es más que eso. Por el momento nos está encantando», cuenta una pareja de Salamanca, Mari Cruz y Manuel, que llegaron este jueves a la capital aragonesa.

Otra ciudadana, Angelines, esta de Zaragoza, cuenta «es una pena» que, «con lo bonito que es», la vista del Pilar se vaya a ver afectada por las obras. «Pero es por una buena causa. Lo primero es mantenerlo en buen estado. Y no creo que nadie deje de venir por eso. las vistas desde el puente con la basílica seguirán siendo impresionantes. Y la Virgen seguirá en su capilla», dice la mujer, que vive en El Rabal y cruza el río todos los días para ir a trabajar.

En el sector de la hostelería tampoco parece haber mucha preocupación. Rubén Martín es el chef ejecutivo del Grupo Vaquer, que regenta tres locales en el entorno de la plaza del Pilar: Tajo Bajo, Cafetería Santiago y La Flor de Lis. «Yo creo que las obras no nos afectarán. La plaza del Pilar es un punto de encuentro para el turismo y lo seguirá siendo, es fundamental para la ciudad. Es el núcleo en el que ocurre todo y no pienso que vaya a venir menos gente. Además el interior va a seguir abierto, por lo que no creo que influya en el número de visitantes», cuenta este profesional de la gastronomía aragonesa.

Desde la Asociación Cafés y Bares coinciden. «A lo mejor es pronto para saberlo, pero no creemos que las obras vayan a tener un gran impacto en el turismo. El patrimonio histórico y artístico de Zaragoza es muy variado. Y mucha gente, además del exterior, viene a ver a la Virgen. Dudo que los andamios vayan a ser un factor determinante», explican desde esta agrupación de hosteleros.

La única persona consultada para la elaboración de este reportaje que difiere del resto es Carolina Fauro, dependienta de la tienda de productos gourmet La Alacena de Aragón. «Creo que afectará. El Pilar y La Seo es lo primero que los turistas vienen a ver, y si uno está en obras...», opina. En su tienda, sobre todo los fines de semana, «el 90% son turistas». «Ahora vienen muchos ingleses y franceses», explica.

Mientras, el ayuntamiento sigue a la espera de poder reunirse con otras instituciones para evaluar el posible impacto en el turismo. Pero antes, ya el lunes, comenzarán a montarse los andamios en tres de las cuatro torres de la basílica.