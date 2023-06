Hoy era su última comparecencia pública como alcalde de Zaragoza. La última tras cuatro años marcados por una crisis sanitaria que alteró sus planes y le obligó a posponer hasta el último minuto de mandato su proyecto más ansiado, la nueva Romareda. En la que ha sido su última aparición como alcalde, Jorge Azcón ha querido ensalzar la figura de su sucesora, Natalia Chueca, su gran apuesta de la legislatura. "Zaragoza se queda en buenas manos", ha afirmado el todavía primer edil.

Azcón y Chueca han mantenido hoy el tradicional encuentro previo a la investidura de la nueva alcaldesa, mañana a las 12.00 horas. El que será el próximo presidente de Aragón le cederá el testigo en una sesión en la que no se esperan sorpresas y nada parece indicar que Vox, finalmente, vaya a apoyar a la candidata. Aun así, los 15 concejales que ha obtenido la conservadora le permitirán tomar posesión.

"La ciudad no se para", ha dicho este viernes Chueca, que ha destacado una vez más ese "liderazgo" de Jorge Azcón del que tanto se habla estos días entre los miembros del equipo de Gobierno del PP. "Estos cuatro años le hemos dado la vuelta a la ciudad y me comprometo a continuar con todos los proyectos que hemos puesto en marcha", ha afirmado la alcaldesa in pectore.

Nueva etapa

Tanto Azcón como Chueca han recalcado que a partir de mañana se inicia "una nueva etapa" en Aragón, con las dos instituciones más importantes de la comunidad gobernadas por el PP. "La colaboración institucional va a ser fundamental", ha insistido la popular.

También Jorge Azcón ha subrayado la importancia de que se recupere la "lealtad institucional". "Los equipos de la DGA y el ayuntamiento tienen claro que hay que tirar del carro para mejorar la calidad de vida de los zaragozanos y los aragoneses", ha dicho el futuro presidente de Aragón, que ha insistido en que, ahora, ambas instituciones irán de la mano en proyectos como el impulso de la vivienda pública o la atracción de empresas.

"Vamos a colaborar en todo aquello en lo que podamos. No puede ser que en temas de urbanismo la DGA tome decisiones sin contar con el ayuntamiento, como ha pasado (con Javier Lambán)", ha ejemplificado para pasar a mencionar alguno de los temas en los que tendrán que colaborar, como la depuración de las aguas, el saneamiento, la vivienda o las políticas deportivas.