Cuando hace cuatro años asumió el cargo de concejala de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza decía que era todo un reto. ¿Se le pasó por la cabeza la posibilidad de convertirse en alcaldesa?

No es algo que soñase. Creo que mi formación en marketing, que al final se trata de escuchar y conocer las necesidades de la gente para solucionarlas, me ha permitido desarrollar esta capacidad política. La política municipal básicamente es solucionar los problemas de la gente, por lo que creo que mi formación me ha venido para poder empatizar con esta profesión y asumir con responsabilidad el cargo.

¿Ha cambiado su perspectiva en estos últimos cuatro años?

He intentado no perder esa frescura y espontaneidad de ser una ciudadana que está en la calle, que tiene unos problemas y tiene un pensamiento sobre los políticos que nos gobiernan. Esto me permite tener mayor espíritu crítico y ser más objetiva. Todo mi círculo profesional y personal está fuera del mundo de la política y eso me ayuda a mantener esa objetividad.

¿Qué va a ser lo primero que haga como alcaldesa?

Ya me he comprometido a hacer una modificación de crédito para poder implantar el programa Volveremos en la segunda parte del año. Esto va a ser inminente.

¿Cuáles son sus prioridades?

Los servicios públicos están renovados y funcionando. Ocurre lo mismo con los servicios sociales, que ahora están bien presupuestados y hay que consolidarlos. Así que la prioridad está en seguir atrayendo inversiones, seguir creciendo y que Zaragoza sea esa ciudad de referencia a la que venir a invertir y a crear proyectos y empleo, siempre poniendo el foco en los jóvenes.