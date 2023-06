Una calle de baldosas blancas y negras, gastadas y rotas. El tráfico, exagerado en el paseo María Agustín, deja poca tranquilidad para hablar con el amigo o pareja en una de las terrazas. El cielo nublado avecina lluvias, que solo complican el paso sobre un suelo que resbala y por el que caminar entre el poco espacio que dejan los paraguas y veladores.

"Más de una vez he visto desde el cristal a gente cayéndose", asegura Abigail, trabajadora de una frutería en la zona. Para ella la calle está muy mal, "necesitamos la reforma, a pesar de que las obras serán molestas". Una incomodidad temporal que traerá consigo una mayor afluencia de viandantes que, según Abigail, "eso beneficiara al negocio, porque ahora para aparcar por aquí está imposible".

En la calle esperando al bus, con un cigarro en la mano, Eugenia menciona que "es necesario un carril bici en esta avenida". Ella utiliza este medio de transporte a menudo y explica que es "un engorro pasar por aquí, además me da miedo y prefiero evitarlo porque pasan muchos coches". Hace unos meses, Eugenia cogió este camino para ir al centro en bici, "me llevé un buen susto porque un coche se me pegó, me tiró y encima ni paró para ver si yo estaba bien". En una última calada, la joven insiste de nuevo en que es muy necesario un paso seguro de bicis y añade, con la colilla en la mano, que "más ceniceros no vendrían mal".

Cinco personas más atrás, en la fila para coger el autobús urbano, Juan José asegura que la calle necesita una renovación, "da un poco de pena esto para ser el centro", lamenta. Para él lo ideal sería algo como la avenida Navarra, que tras las reformas "ha quedado bonita". Una ornamentación urbana que conlleva "poner más árboles o algún que otro sitio para poder descansar".

Tomando un café dos parejas adultas intentan escucharse por encima del ruido del tráfico. Sobre las intenciones de Natalia Chueca en este paseo a Marisa, una de las dos mujeres, le parece "Maravilloso". Las obras son un mal necesario, o esa es su opinión, porque "una ciudad tiene que estar al día".

Como una casa en la que se pintan las paredes, se reforma el baño... y aunque eso es un incordio, "para aparcar es muy molesto, pero es en beneficio de la ciudad y eso es estupendo", añade Marisa. En la misma línea que su amiga, Maite cree que es necesaria la reforma, sobre todo "si van a hacer como en la avenida Navarra, que ha quedado preciosa".

Su pareja, Antonio, discrepa en cuanto a la idea de poner un carril bici: "hay que pensar bien qué zonas son adecuadas, porque en Sagasta, por ejemplo, lo veo innecesario". Una obsesión que, para él, no tiene ningún sentido porque en según que calles "hay muy poco flujo de bicis para los inconvenientes de tráfico que suponen".

La bicicleta como medio de transporte es una opción de moverse por la ciudad de manera más saludable y respetuosa con el medio ambiente. Aunque esta opción, a la que recurren personas como Eugenia, no es la favorita para todo el mundo. No solo por los inconvenientes que, según Antonio, generan al tráfico, sino por otras razones como las que contempla Alfredo, taxista que ha hecho una parada en la zona que hay para estos vehículos. "Se piensa mucho en las bicis, pero no se dan cuenta de que el vehículo de dos ruedas con más proyección en este país es la silla de ruedas", menciona el conductor.

Una reflexión y un futuro del que Alfredo está seguro que la gente olvida. "Todas las aceras están llenas de motos o bicis aparcadas, de mobiliario urbano... y la gente que se desplaza en silla de ruedas lo tiene muy difícil", considera el taxista. Por ello, para él la reforma es algo "maravilloso", sobre todo la mejora y ampliación de las aceras.

Lo que es seguro es que este proyecto, o más bien deseo, previsto para la agenda del 2030 traerá consigo cosas buenas y cosas malas. En la balanza, los meses de obras serán complicados, sobre todo para aquellos que residan en la avenida y para los comercios. Pero sin duda es un mal menor, que traerá consigo una mejora del tráfico (evitando los grandes atascos y el ruido que se produce en la avenida) y una mayor afluencia de personas que busquen disfrutar de un paseo tranquilo por el centro.