El grupo municipal socialista pedirá el respaldo de todos los partidos para que el Ayuntamiento de Zaragoza apruebe una declaración institucional de “apoyo a un futuro en igualdad de todas las personas al margen de su identidad sexual, de genero y de orientación sexual”. Con motivo del 28J, Día Internacional del Orgullo LGTBI, la portavoz socialista, Lola Ranera, presentará este martes en Junta de Portavoces un texto para que sea respaldado por todos los grupos. Las declaraciones institucionales solo salen adelante si hay unanimidad.

La portavoz del grupo municipal del PSOE ha mostrado su preocupación por que Zaragoza retroceda en los “derechos y avances sociales” que se han alcanzado durante años. Ha recordado que el Gobierno municipal del PP ha nacido en minoría y depende de nuevo de Vox para gobernar durante este mandato, un partido que a través de la nueva presidenta de las Cortes, Marta Fernández, ya ha manifestado públicamente su voluntad de derogar la ley que protege al colectivo LGTBI y dar la espalda a determinados colectivos.

“Me comprometí en la noche electoral a que no iba a permitir un paso atrás en derechos y avances en los que esta ciudad ha sido referente. Que no íbamos a perder lo avanzado en política social e igualdad. Hemos exportado solidaridad e igualdad. Y seguiremos trabajando para que la ciudad siga avanzado de mano de todos los colectivos”, ha manifestado la portavoz socialista. “Como se ha demostrado en otras ocasiones, el PP ha sido y es rehén de Vox para gobernar. Solo hay que recordar que durante los últimos cuatro años no ha habido una declaración institucional por el Día del Orgullo ni tampoco una declaración contra la violencia de género”, ha añadido.

La declaración institucional recoge la condena de cualquier forma de violencia y ratifica la necesidad de invertir en políticas en favor de la diversidad sexual y la no discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género a través del desarrollo de programas y proyectos de atención, información, formación, sensibilización y concienciación.