El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha enviado una carta a la alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca, para solicitar la retirada de la pancarta que se ha colocado este miércoles en el balcón de la casa consistorial con motivo del Dia del Orgullo LGTBI. La lona, con los colores del arcoíris y de la bandera trans de fondo, se puede leer: Zaragoza es diversidad. En 2021 ya tuvo que retirarse por otra decisión judicial.

Según Vox, la colocación de esta pancarta vulnera la sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2020 en la que se impedía la colocación en el exterior de edificios oficiales de banderas no oficiales. En Zaragoza, se salvó esta prohibición colocando una pancarta en vez de una bandera, como se hace también con motivo de la celebración de otros días internacionales, como el 8M, o también tras las victorias de las competiciones deportivas.

Sin embargo, el partido de ultraderecha considera que la pancarta sigue vulnerando la ley: "Esa simbología constituye una reivindicación excluyente y colectivista, y dicha exhibición supone una privatización del espacio público de uso común", dice el portavoz de Vox en su carta a Chueca.

Carga contra los lobbies

Para Vox, la bandera de España es la que representa "a la comunidad nacional y la igualdad entre todos los españoles sin distinción por sexo, raza, religión, opinión política u orientación sexual". "Contra estos valores de concordia e igualdad entre españoles, ciertos partidos, lobbies e instituciones tratan de imponer una división artificial de la sociedad en colectivos con necesidades y problemas excluyentes, a los que victimizan para después erigirse como sus defensores frente a una supuesta mayoría opresora", reza el escrito de los ultras.

Y es que para Vox, esa "dialéctica perversa pretende instaurar el enfrentamiento entre compatriotas". La bandera LGTBI "no es representativa de la mayoría de los ciudadanos que no pertenecen a ese colectivo o no se alinean con dicha opción", prosigue Calvo.

Pero la ultraderecha no se queda ahí en sus argumentos: "No se trata, por tanto, de una cuestión de interés general para los vecinos, sus celebraciones nada tienen que ver con los derechos de los homosexuales, sino con un puñado de lobbies y grupos de presión que buscan ganar poder y recibir subvenciones a costa del enfrentamiento social. En todos los partidos políticos hay gente de distintas tendencias sexuales, homosexuales o heterosexuales. Pero la condición sexual no debería tener ninguna relación ni condicionar la toma de decisiones políticas".

Casualmente, la Junta Electoral ha obligado a Vox a retirar una pancarta de la fachada de su lona en la que 'tiraban a la basura' la bandera LGTBI y otros símbolos, como el de la lucha feminista.