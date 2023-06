El director de Patrimonio Artístico del Cabildo Metropolitano de Zaragoza, Ignacio Ruiz, afirmó ayer que siguen trabajando en el proyecto de intervención para evitar desprendimientos en tres de las cuatro torres de la basílica del Pilar de la ciudad. En declaraciones a los medios de comunicación, en la catedral de la Seo, con motivo de la visita del presidente en funciones, Javier Lambán, comentó que el Cabildo «cumplió con la urgencia que marcaba el Ayuntamiento de Zaragoza, que era vallar las torres que amenazaban con desprendimientos».

Ahora, «aunque parece a la vista que no se hace nada, el Cabildo sigue el proceso, ya tiene elaborado un proyecto» y está en la fase de solicitar los presupuestos necesarios «y decidir, junto con el Ayuntamiento de Zaragoza y, seguramente, el Gobierno de Aragón, los pasos que se han de seguir», contó Ruiz.

«Estamos trabajando en ello, no se ha parado nada, los trámites siguen adelante», una intervención que también se ha de ajustar a ley y la normativa de actuación en un Bien de Interés Cultural (BIC) como es el Pilar, agregó. Sobre el mecanismo de financiación, el director de Patrimonio Artístico del Cabildo dijo no conocía como está previsto costear las obras, pero no ha descartado recabar financiación externa o ayuda técnica de las instituciones que puedan ofrecerla. El coste aproximado de los trabajos rondará los tres millones de euros.

Durante estas semanas, eso sí, ya ha comenzado el montaje de los andamios en alguna de las torres, si bien no tan rápido como se había afirmado en un primer momento.

En los últimos meses se han desprendido hasta tres piedras de tamaño considerable de dos de las cuatro torres, aunque afortunadamente no se produjeron daños personales. Asimismo, tras las inspecciones realizadas se detectaron daños en una tercera torre, si bien de esta no se ha desprendido aún ninguna pieza. La intervención, una vez comience, podría durar tres años.