Se estrena en el cargo. Ocupa el área de Presidencia. ¿Es Ángel Lorén el hombre fuerte del Gobierno de Zaragoza?

Este Gobierno lo que tiene es un equipo fuerte y una alcaldesa muy fuerte también, que tiene claras convicciones, que sabe lo que quiere y que conoce la ciudad.

En el mandato anterior llevó el área de Acción Social, una de las importantes, pero su protagonismo en el Gobierno era menor. ¿A qué se debe su ‘ascenso’?

Quizás a qué Natalia Chueca va a dar prioridad a esa sensibilidad con las políticas sociales con las que estamos actuando. Pero no sé si tuve menos protagonismo. Siempre pongo el mismo ejemplo: cuando decían que la obra emblemática de la pasada corporación era La Romareda yo lo negaba. La obra más emblemática es la rehabilitación del Albergue (que dependía de Acción Social), que llevaba más de 40 años paralizada y que ningún Gobierno se había enfrentado a ella.

El suyo será un proyecto continuista, pero alguna diferencia habrá. ¿Cuáles?

En 2019 heredamos la ciudad más endeudada de España y más de doce proyectos atascados. Todos sabemos qué ha sucedido con el endeudamiento, que se ha reducido en más de 200 millones, y qué ha pasado con proyectos como la reforma de la avenida Navarra, Tenor Fleta y Pontoneros. Otra cuestión pendiente que era la no existencia de fondos europeos en los presupuestos de Zaragoza. Ciudades como Málaga, en 2019 tenían más de 60 millones de euros. Este mandato lo cerramos con más de 110 millones de euros provenientes de estos fondos. Es decir, ahora tenemos los mimbres para hacer una cesta distinta. Seremos continuistas en la gestión, pero hay grandes proyectos que ya se han anunciado en la campaña electoral. Por ejemplo, la candidatura a la capital europea del deporte y la Ciudad del Deporte, que supondrá una inversión de más de 50 millones de euros. Este es un nuevo periodo que va a poner a Zaragoza en el mapa.

Para poner en marcha esos proyectos les hará falta un voto, el número 16 para alcanzar la mayoría en el ayuntamiento. Ustedes tienen 15 y Vox ya ha dicho que no se lo pondrá fácil. ¿Prevé una legislatura complicada?

Hasta ahora hemos gobernado dos partidos en coalición de gobierno que sumábamos 14. Ahora con 15 pues preveo esta legislatura igual que la pasada. Con trabajo, con explicación y abriéndonos a todos los partidos políticos, a todos, pero especialmente y sin duda alguna a Vox porque ya lo hemos hecho en el pasado. Hemos convivido con ellos sin perder la esencia de lo que es el PP y en ese sentido seguiremos trabajando.

¿A usted personalmente le incomoda depender tanto de Vox?

Yo he trabajado ya con ellos y la verdad es que ahora no va a cambiar nada. De hecho, probablemente tiene mucho que ver esa exigencia de talante a mi incorporación en el equipo con Natalia.

¿Vox es un partido de ultraderecha?

Vox es un partido primero que respeta las reglas constitucionales, y a partir de ahí es un partido con el que hemos debatido en políticas de Igualdad y aun así han salido adelante los planteamientos del PP. En Zaragoza, en la pasada legislatura se incrementaron las partidas en más de un 18% para las políticas de Igualdad.

La pregunta es de respuesta simple: sí o no. ¿Es Vox un partido de ultraderecha?

Es que yo en la calificación de otros partidos que cumplen los requisitos constitucionales no voy a entrar.

A ver si esta sí. ¿Es Podemos un partido de ultraizquierda?

Lo que le puedo asegurar es que yo no sé si pactaría con Podemos, pero me negaría a pactar con Bildu o con Esquerra.

¿La violencia de género existe?

Por supuesto.

¿Y está tranquilo pactando con un partido que la niega?

Cuando ellos (Vox) han tenido que tomar medidas políticas en la gestión en el pasado mandato (2019-2023) no hemos tenido que renunciar ni un ápice a las políticas y a las posiciones del PP. Los topicazos tenemos que obviarlos.

¿Decir que Vox niega la violencia machista es un topicazo?

Eso lo tendrán que decir ellos. Gobernar con su apoyo ha sido un trabajo que ha dado unos resultados absolutamente excelentes, pero ahora también se le va a pedir su apoyo al PSOE, que tiene que salir de su radicalidad y volver a una posición en la que primen los proyectos de ciudad. Yo me voy a volcar en ese esfuerzo. Los Gobiernos que requieren apoyo externo deben buscar el consenso.

¿Y por qué cuesta tanto llegar a un acuerdo de Gobierno con Vox en la DGA?

Cada institución tiene su problemática y al frente de los partidos están las personas. Hay que conseguir destacar lo que nos une más que lo que nos separa.

Usted va a ser el encargado de las relaciones institucionales del ayuntamiento. ¿Qué le une con la nueva presidenta de las Cortes, Marta Fernández, de Vox?

Me une con la institución a la que representa que creo que tenemos que ir de la mano por el bien de los zaragozanos, al igual que con el Gobierno de Aragón.

«Irene Montero no sabe nada de la vida, solo sabe arrollidarse para medrar». «El PP salvó de la quiebra a UGT en Andalucía». «El PP ha echado a la Guardia Civil de Galicia». ¿Qué le parecen estas afirmaciones?

Si se corresponden a las redes, no tengo redes sociales.

Pero, ¿qué opinión le merecen?

No voy a entrar en esas valoraciones porque no sé siquiera quién es el autor de esas frases y porque prefiero entrar en lo que nos une, no en lo que nos separa.

Son afirmaciones de la nueva presidenta de las Cortes. Le pregunto de nuevo. ¿Qué le une con la señora Fernández?

No tiene que unirme nada, ni somos de partidos iguales ni siquiera de instituciones comunes. Además, profesionalmente no hemos coincidido. Formo parte de un territorio de acuerdos y tiene mucho valor buscar esos acuerdos. Mi aportación a la política tiene más que ver con eso que con incorporar crispación. No es mi estilo, siento decepcionarles.

«El Gobierno de Aragón ha estado frente a Zaragoza. Y no por mala fe, por desconocimiento» Ángel Lorén - Concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza

Más allá de la crispación, usted podría opinar si esas frases le parecen reprochables o no. Fernández es la segunda autoridad de Aragón y se ha mostrado en contra del colectivo LGTBI y de las políticas contra el cambio climático, un asunto que el PP en Zaragoza tratar de abanderar.

En el caso de los derechos LGTBI la posición del PP no deja lugar a dudas. Los derechos, por encima de las banderas, los ha defendido el PP siempre. Sobre derechos, más allá de las críticas y de las sombras que quieran verter, el PP lo ha demostrado completamente.

Puede que le quede lejos, pero el PP plantó cara a la aprobación del matrimonio igualitario.

Creo que en el PP hemos dado ejemplo sobrado con nuestra propia trayectoria. Pero le digo más. He de rectificar una cosa que le dije hace muchos años a Pedro Navarro. En 2012 le comenté que no creía que el PP liderara nunca la modernidad y me equivoqué. Creo que desde hace unos años, y mucho más con Feijóo al frente, el PP está liderando esa modernidad en cuanto a derechos.

¿Y si es tan firme esa defensa por qué el PP ha consentido que se retiraran pancartas y banderas LGTBi en algunos ayuntamientos de España?

No conozco ni puedo entrar en la situación particular de cada ayuntamiento. En Zaragoza se colgó y se iluminó la fachada del ayuntamiento.

Ya ha dicho que una de sus prioridades será llevarse bien con el Gobierno de Aragón. Pero también tendrán que pedirle aquello que ya reclamaba Azcón como alcalde. ¿Qué es lo primero que le reclamarán cuando sea investido?

El objetivo es llevarme bien para poder pedir más, no para pedir menos. Además creo que vamos a tener en el Gobierno de Aragón de forma excepcional a una persona que conoce Zaragoza. Y solo se puede querer lo que se conoce. Durante mucho tiempo el Gobierno de Aragón ha estado en frente de Zaragoza y creo que más que por mala fe por desconocimiento. Y este ahora no va a ser el caso.

Ahora hay en marcha varios procesos judiciales entre ambas instituciones. Cuando Azcón sea presidente, ¿se retirarán los recursos?

No se retirarán, todo eso se resolverá, sería más bien la palabra. Yo espero que en un espacio breve de tiempo se resuelvan litigios históricos, como pasó con Tenor Fleta, con Pontoneros y con la avenida Navarra.

¿Cuál es la diferencia entre ambos más urgente de resolver?

Estamos ahora complementando los puntos que competerán a la comisión bilateral. Y de la lista no se ha caído ningún punto, al contrario.

De usted pende la concejalía de Deportes. ¿Garantiza que se construirá la Ciudad del Deporte? Necesitarán dinero.

En esos años hemos captado más de 100 millones de euros en fondos europeos. Europa va a financiar proyectos de ciudad y Zaragoza los tiene. Ese proyecto lo significa todo. Es poner a la ciudad en el mapa europeo. Significa integración, salud, oportunidades para nuestros jóvenes, captar talento y turismo.

No es por resultar pesados, pero Vox este proyecto de la Ciudad del Deporte no lo ve.

Trataremos de convencerles. Tendré que ganarme el sueldo.

Ponen el foco en el deporte con las miras puestas en el Mundial de 2030. ¿Y si no se celebra en España?

No son proyectos vinculados necesariamente. Es todo un uno al que vamos sumando proyectos. La Romareda es un proyecto que va a salir a licitación ya, por ejemplo. Y en este sentido vamos a tender la mano al PSOE para que se incorporen al acuerdo. Yo tengo muy buena opinión de Lola Ranera (la portavoz del PSOE), aunque le haya visto defender posiciones en las que ella no creía.

¿Usted ha defendido posiciones en las que no creía?

Sin duda.

Confiese.

Lo he confesado ya. Adoptamos un programa que nos pidió Vox que incorporamos al presupuesto, aunque ahora no recuerdo exactamente cuál era, y yo lo que dije es, citando a Oscar Wilde, que para defender una idea no hacía falta creer en ella. Dije que hacía mío ese proyecto aunque no creyese en él y que trataría de que se desarrollase. Porque eso son los acuerdos.

Tiene trabajo por delante.

Sí, pero yo tengo mejor opinión de los políticos desde que estoy en política que cuando estaba fuera. Es un trabajo que se valora muy poco. Yo tengo muy buena opinión de mis compañeros, de todos los partidos. Y eso me ayuda a pensar que ese reto de ponernos de acuerdo sea relativamente fácil. Aunque no sin esfuerzo.

¿A qué cree que se debe esa desafección por parte de la ciudadanía?

Lo he dicho. Igual destacamos más lo que nos separa en vez de lo que nos une.

Por terminar con buen rollo entonces. Dígame algo bueno de Pedro Sánchez.

Él dice de sí mismo que es un superviviente. Y desde luego sobrevivir siempre tiene un mérito excepcional. Y sin ninguna duda ha entregado su tiempo a esta causa. No se puede estar en política sin estar dedicado completamente a ella. Aunque sí que le diría que leyó demasiado a Maquiavelo.